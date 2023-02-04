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樹木園遭設捕籠 多隻烏龜慘死

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
保育人士在樹木園小溪發現違法設網，多隻烏龜受困、死亡。圖／保育人士提供
保育人士在樹木園小溪發現違法設網，多隻烏龜受困、死亡。圖／保育人士提供

保育人士在嘉義市樹木園的小溪發現有人違法設蜈蚣籠，造成多隻烏龜受困籠內，雖趕緊搶救，但有2隻只剩龜殼，為避免烏龜誤入陷阱遭濫捕，籲請管理單位加強巡護；林業試驗所中埔研究中心表示，會馬上巡溪清除，一旦查獲違法設網，會依違反野生動物保育法處理；市府也呼籲民眾發現違法捕撈，可通報建設處農牧科查處。

保育人士說，放置蜈蚣籠捕捉目標很可能就是斑龜，是常見的寵物龜，發現時至少5隻烏龜受困，2隻只剩龜殼，2隻很快逃了，1隻則是完全不動，之前也有看到類似籠子。

經向生態專家請教，這種蜈蚣籠多半沉底，死掉的烏龜甲質層都掉了，至少已死亡超過1周，這種網具通常會放好幾天，恐危害更多生物。

樹木園管理單位林業試驗所中埔研究中心說，疑有人利用夜間在小溪放置籠子捕捉，造成烏龜誤入陷阱，溪中的魚、龜都不是研究中心放養，疑有人放生棄養，一旦查獲非法設網，會依法處置。

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