聽新聞
test
0:00 / 0:00
樹木園遭設捕籠 多隻烏龜慘死
保育人士在嘉義市樹木園的小溪發現有人違法設蜈蚣籠，造成多隻烏龜受困籠內，雖趕緊搶救，但有2隻只剩龜殼，為避免烏龜誤入陷阱遭濫捕，籲請管理單位加強巡護；林業試驗所中埔研究中心表示，會馬上巡溪清除，一旦查獲違法設網，會依違反野生動物保育法處理；市府也呼籲民眾發現違法捕撈，可通報建設處農牧科查處。
保育人士說，放置蜈蚣籠捕捉目標很可能就是斑龜，是常見的寵物龜，發現時至少5隻烏龜受困，2隻只剩龜殼，2隻很快逃了，1隻則是完全不動，之前也有看到類似籠子。
經向生態專家請教，這種蜈蚣籠多半沉底，死掉的烏龜甲質層都掉了，至少已死亡超過1周，這種網具通常會放好幾天，恐危害更多生物。
樹木園管理單位林業試驗所中埔研究中心說，疑有人利用夜間在小溪放置籠子捕捉，造成烏龜誤入陷阱，溪中的魚、龜都不是研究中心放養，疑有人放生棄養，一旦查獲非法設網，會依法處置。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言