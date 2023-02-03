台灣穿山甲布拉格產寶寶 北市動物園給照養建議

捷克布拉格市長賀瑞普今天宣布好消息，來自台北的穿山甲「潤喉糖」順利產下寶寶。台北市立動物園表示，「潤喉糖」不是首度當媽，但為了預防萬一，已傳授布拉格人工照養經驗。

「潤喉糖」去年4月才與雄性穿山甲「果寶」一起從台北移民到布拉格，搬家後不久就有交配行為，並順利懷孕。賀瑞普（Zdeněk Hřib）今天在臉書（Facebook）發布穿山甲寶寶的照片，並表示牠是第一隻在歐洲出生的穿山甲。

台北市立動物園發言人曹先紹今天晚間告訴中央社記者，台北市與布拉格一直保持密切聯絡，非常開心穿山甲寶寶的誕生，這也加深了台北市在全球穿山甲保育工作的責任與壓力。

儘管布拉格的穿山甲照養人員可能是新手上路，「潤喉糖」已是具備育兒經驗的細心媽媽。曹先紹說，「潤喉糖」當初是牠自己把小孩帶大的，預期牠這次也能順利育兒，不過仍要未雨綢繆。

曹先紹指出，因為曾有遇過穿山甲媽媽不會帶或沒有奶的狀況，所以已經把人工照養的相關經驗傳授給布拉格，包含餵奶方式、適合作為餵食器具的材料及尺寸等，一步步沙盤推演。

台北市與布拉格在民國109年締結為姊妹市並談成穿山甲借殖計畫，「潤喉糖」與「果寶」可說是兩市友誼的象徵。

除了布拉格動物園，德國萊比錫（Leipzig）及日本上野動物園均有照養來自台北市的穿山甲，但目前僅布拉格有成功繁殖紀錄。