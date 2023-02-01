【動物冷知識】這地區超狂！靠大便DNA追狗狗開罰 飼主別想「拉了就跑」

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？在美國寵物隨地便便的話，會被追蹤便便的DNA，並找到飼主罰款！

今天我們一起來看看狗狗的國際冷知識吧！









一家位於美國田納西州諾克斯維爾的DNA實驗室，專門研究狗狗的糞便。該實驗室每月處理1800個樣本，並為其產生超過6500萬美元的罰款！

以前台灣也有考慮利用便便DNA追蹤狗狗飼主，但由於費用過高所以作罷。大家在溜寵物時，還是要負責清理寵物的便便，維護公共場所的衛生環境唷！









這種項圈被稱為狼項圈，因為野外肉食動物尋找獵物時，都會優先攻擊獵物的脖頸，這種項圈可以保護狗狗不造成致命攻擊。

小時候看卡通都會覺得戴這種項圈的狗狗一定超強，想不到他們才是被保護的那隻









阿富汗獵狗是最古老的狗品種之一，因為毛長不易飼養，真的可以好好飼養的也大多是好野人或參加選美比賽等。阿富汗獵狗也難以訓練，經常不聽飼主的話，被認為智商相較其他狗狗來說較低，但也有人認為他們是高冷，才符合一身貴氣優雅的形象。

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