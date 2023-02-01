快訊

燈會開幕前就定位 蔣萬安：林奕華2月3日上任副市長

【動物冷知識】這地區超狂！靠大便DNA追狗狗開罰 飼主別想「拉了就跑」

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？在美國寵物隨地便便的話，會被追蹤便便的DNA，並找到飼主罰款！

今天我們一起來看看狗狗的國際冷知識吧！




一家位於美國田納西州諾克斯維爾的DNA實驗室，專門研究狗狗的糞便。該實驗室每月處理1800個樣本，並為其產生超過6500萬美元的罰款！

以前台灣也有考慮利用便便DNA追蹤狗狗飼主，但由於費用過高所以作罷。大家在溜寵物時，還是要負責清理寵物的便便，維護公共場所的衛生環境唷！




這種項圈被稱為狼項圈，因為野外肉食動物尋找獵物時，都會優先攻擊獵物的脖頸，這種項圈可以保護狗狗不造成致命攻擊。

小時候看卡通都會覺得戴這種項圈的狗狗一定超強，想不到他們才是被保護的那隻




阿富汗獵狗是最古老的狗品種之一，因為毛長不易飼養，真的可以好好飼養的也大多是好野人或參加選美比賽等。阿富汗獵狗也難以訓練，經常不聽飼主的話，被認為智商相較其他狗狗來說較低，但也有人認為他們是高冷，才符合一身貴氣優雅的形象。

參考連結：123

狗狗 DNA 寵物
想看可愛萌寵、健康保健資訊、教養方法、帶毛孩吃喝玩樂，快來加入寵物部落FB粉絲團！ 點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

長相奇特、不會飛的鳥！科學家要讓17世紀絕種的渡渡鳥「復活」

【動物冷知識】是誰的便便老往上飄？海中萌物「屁屁朝天」黏海底

小聯盟2球員同名還長超像 乾脆直接去驗DNA

相關新聞

【動物冷知識】這地區超狂！靠大便DNA追狗狗開罰 飼主別想「拉了就跑」

哈囉大家好，我是帽帽！ 你知道嗎？在美國寵物隨地便便的話，會被追蹤便便的DNA，並找到飼主罰款！ 今天我們一起來看看狗狗的國際冷知識吧！

世界最富有的狗？小黃擁整座骨頭山吃不完 網見一點掀論戰：根本虐待

全世界最富有的狗狗？有中國大陸網友上傳一段影片，小黃狗身邊堆了一座骨頭山，讓拍攝者直呼「都是糧食太幸福了」。然而畫面卻引起網友論戰，認為汪星人根本就像是被虐待，「這是你以為的富有」。

他拍下「猛禽之王」罕見獵食瞬間！2金雕戰鬥機俯衝一爪帶走小羊震撼片瘋傳

大型猛禽是不少鳥類愛好者相當喜歡的攝影題材。一名攝影師日前拍下了相當罕見的一幕，2隻有著「猛禽之王」稱呼的金雕正在與草原上的羊對峙，過沒多久牠立刻鎖定一隻小羊，像戰鬥機一般俯衝而下抓起獵物後迅速往天空飛走，驚人的捕獵瞬間讓不少網友看呆。

海裡「百公斤黑影」亂入一家四口！網友見這幕幫捏冷汗：差點就30萬

和海龜一起游泳是許多人的夢想。有一家人日前到了夏威夷玩水，過程中意外有團「百公斤黑影」朝他們緩緩靠近，一家四口卻渾然不覺。有網友拍下這一幕替他們捏了把冷汗，這名嬌客的真面目也隨之曝光，要是不小心碰到恐怕將面臨上萬美金的罰款。

房間長出異形鐘乳石洞吞噬天花板！專家一查發現是蜂窩嚇壞：沒見過那麼大的

不仔細看還以為是什麼異形的窩。最近一段影片在網路上瘋傳，一名捕蟲專家到一戶民宅中進行蜜蜂驅逐的任務，赫然發現一座巨大的灰色蜂巢，看起來就像是鐘乳石洞一般驚人，整個蜂巢幾乎將房間天花板完全覆蓋，碩大的模樣讓不少網友嚇壞。

海生館開館23年來首次 「遊客禁區」開放看個夠

今年邁入第23年的屏東海生館，在前場引領民眾進入療癒的海洋世界、打造多元展示內容及趣味體驗活動外，今天起推出前所未有的全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。