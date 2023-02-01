海生館開館23年來首次 「遊客禁區」開放看個夠

今年邁入第23年的屏東海生館，在前場引領民眾進入療癒的海洋世界、打造多元展示內容及趣味體驗活動外，今天起推出前所未有的全新「後場看個Go」體驗活動，首度帶領遊客進入後場管制禁區，由導覽解說員揭開海洋生物飼育照護場，傷病海龜收容所、人工復育珊瑚和全台收藏最多魚類標本典藏室的神秘面紗；限周五至周日下午，每梯次限25人。

海生館經營團隊海景公司企劃部經理毛智瑋說，海生館開館23年來，一群研究員也默默投入珊瑚研究和復育，有傲人的人工復育珊瑚技術和成果，並設保育類水生生物收容照護場所，處理傷病海龜的醫療、收容與野放等保育工作，「後場看個Go」結合「魚你同行」、「海龜收容所」、「珊瑚農場」和魚類標本室，一次揭開後場所有的秘境地。

他說，「魚你同行」由導覽解說員引領進入珊瑚王國館或是台灣水域館的後場，親睹隱藏在展示缸背後的飼育環境、生物畜養缸及魚苗孵化桶、體驗由上方俯視大洋池餵食的震撼壯觀；鮮少曝光的海龜收容所，可近距離觀察保育類海龜，每隻收容海龜都有自己的故事，共通點是滿腹的塑膠製品或被尖銳魚鉤傷害，每隻海龜平均要待1年以上，康復後野放。

因氣候變遷衝擊愈益頻繁，海生館有鑑於傳統的保育和復育作為，已不足以改善珊瑚快速減少危機，館方研究人為協助珊瑚調適快速變化的環境、主動以人工復育珊瑚並保存耐熱珊瑚，建立珊瑚培育苗圃，打造動「珊瑚方舟」，「珊瑚農場」展示成功培育的人工珊瑚種類，長大後移植海中，待為台灣海域的珊瑚礁帶來新生機。