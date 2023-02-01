快訊

交接完立刻入院！蘇貞昌卸任當天動手術 蔡總統上午探視

緬甸政變兩週年：專訪仍在仰光勇敢報導的新聞記者

普發現金6000元何時能領？柯建銘：推估最快4月第二周

聽新聞
test
0:00 / 0:00

海生館開館23年來首次 「遊客禁區」開放看個夠

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東海生館「後場看個Go」，結合「魚你同行」、「海龜收容所」、「珊瑚農場」和魚類標本典藏室，一次揭開後場所有的秘境地。 圖／海生館提供
屏東海生館「後場看個Go」，結合「魚你同行」、「海龜收容所」、「珊瑚農場」和魚類標本典藏室，一次揭開後場所有的秘境地。 圖／海生館提供

今年邁入第23年的屏東海生館，在前場引領民眾進入療癒的海洋世界、打造多元展示內容及趣味體驗活動外，今天起推出前所未有的全新「後場看個Go」體驗活動，首度帶領遊客進入後場管制禁區，由導覽解說員揭開海洋生物飼育照護場，傷病海龜收容所、人工復育珊瑚和全台收藏最多魚類標本典藏室的神秘面紗；限周五至周日下午，每梯次限25人。

海生館經營團隊海景公司企劃部經理毛智瑋說，海生館開館23年來，一群研究員也默默投入珊瑚研究和復育，有傲人的人工復育珊瑚技術和成果，並設保育類水生生物收容照護場所，處理傷病海龜的醫療、收容與野放等保育工作，「後場看個Go」結合「魚你同行」、「海龜收容所」、「珊瑚農場」和魚類標本室，一次揭開後場所有的秘境地。

他說，「魚你同行」由導覽解說員引領進入珊瑚王國館或是台灣水域館的後場，親睹隱藏在展示缸背後的飼育環境、生物畜養缸及魚苗孵化桶、體驗由上方俯視大洋池餵食的震撼壯觀；鮮少曝光的海龜收容所，可近距離觀察保育類海龜，每隻收容海龜都有自己的故事，共通點是滿腹的塑膠製品或被尖銳魚鉤傷害，每隻海龜平均要待1年以上，康復後野放。

因氣候變遷衝擊愈益頻繁，海生館有鑑於傳統的保育和復育作為，已不足以改善珊瑚快速減少危機，館方研究人為協助珊瑚調適快速變化的環境、主動以人工復育珊瑚並保存耐熱珊瑚，建立珊瑚培育苗圃，打造動「珊瑚方舟」，「珊瑚農場」展示成功培育的人工珊瑚種類，長大後移植海中，待為台灣海域的珊瑚礁帶來新生機。

毛智瑋說，海生館有全台數量最豐富的魚類標本典藏室，台灣已知的魚類約3200餘種，館方收集逾2000種，像國寶櫻花鉤吻鮭、鯨鯊寶寶等稀少罕見的魚類，另有貝類、頭足類、兩棲類等多樣生物多樣的種類，讓人嘆為觀止。

屏東海生館「後場看個Go」，結合「魚你同行」、「海龜收容所」、「珊瑚農場」和魚類標本典藏室，一次揭開後場所有的秘境地。 圖／海生館提供
屏東海生館「後場看個Go」，結合「魚你同行」、「海龜收容所」、「珊瑚農場」和魚類標本典藏室，一次揭開後場所有的秘境地。 圖／海生館提供
屏東海生館「後場看個Go」，結合「魚你同行」、「海龜收容所」、「珊瑚農場」和魚類標本典藏室，一次揭開後場所有的秘境地。 圖／海生館提供
屏東海生館「後場看個Go」，結合「魚你同行」、「海龜收容所」、「珊瑚農場」和魚類標本典藏室，一次揭開後場所有的秘境地。 圖／海生館提供
屏東海生館「後場看個Go」，結合「魚你同行」、「海龜收容所」、「珊瑚農場」和魚類標本典藏室，一次揭開後場所有的秘境地。 圖／海生館提供
屏東海生館「後場看個Go」，結合「魚你同行」、「海龜收容所」、「珊瑚農場」和魚類標本典藏室，一次揭開後場所有的秘境地。 圖／海生館提供
屏東海生館「後場看個Go」，結合「魚你同行」、「海龜收容所」、「珊瑚農場」和魚類標本典藏室，一次揭開後場所有的秘境地。 圖／海生館提供
屏東海生館「後場看個Go」，結合「魚你同行」、「海龜收容所」、「珊瑚農場」和魚類標本典藏室，一次揭開後場所有的秘境地。 圖／海生館提供

珊瑚 海龜 魚類
想看可愛萌寵、健康保健資訊、教養方法、帶毛孩吃喝玩樂，快來加入寵物部落FB粉絲團！ 點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

吃力不討好很心寒 海大研究室不再接海龜救傷案

吃力不討好很心寒 海大研究室不再接海龜救傷案

海生館體驗活動 一覽海龜照護、珊瑚復育花園

海生館體驗活動 一覽海龜照護、珊瑚復育花園

相關新聞

海生館開館23年來首次 「遊客禁區」開放看個夠

今年邁入第23年的屏東海生館，在前場引領民眾進入療癒的海洋世界、打造多元展示內容及趣味體驗活動外，今天起推出前所未有的全...

他拍下「猛禽之王」罕見獵食瞬間！2金雕戰鬥機俯衝一爪帶走小羊震撼片瘋傳

大型猛禽是不少鳥類愛好者相當喜歡的攝影題材。一名攝影師日前拍下了相當罕見的一幕，2隻有著「猛禽之王」稱呼的金雕正在與草原上的羊對峙，過沒多久牠立刻鎖定一隻小羊，像戰鬥機一般俯衝而下抓起獵物後迅速往天空飛走，驚人的捕獵瞬間讓不少網友看呆。

海裡「百公斤黑影」亂入一家四口！網友見這幕幫捏冷汗：差點就30萬

和海龜一起游泳是許多人的夢想。有一家人日前到了夏威夷玩水，過程中意外有團「百公斤黑影」朝他們緩緩靠近，一家四口卻渾然不覺。有網友拍下這一幕替他們捏了把冷汗，這名嬌客的真面目也隨之曝光，要是不小心碰到恐怕將面臨上萬美金的罰款。

房間長出異形鐘乳石洞吞噬天花板！專家一查發現是蜂窩嚇壞：沒見過那麼大的

不仔細看還以為是什麼異形的窩。最近一段影片在網路上瘋傳，一名捕蟲專家到一戶民宅中進行蜜蜂驅逐的任務，赫然發現一座巨大的灰色蜂巢，看起來就像是鐘乳石洞一般驚人，整個蜂巢幾乎將房間天花板完全覆蓋，碩大的模樣讓不少網友嚇壞。

她花600元吃蛤蜊咬到硬硬圓球 竟是「超罕見紫珍珠」專家鑑定後直喊賺翻

吃海鮮幸運的話能夠賺一筆。一名女子到餐廳點了一道蛤蜊料理，吃到一半發現嘴裡有一顆異物咬不下去，吐出來發現竟然是一顆紫色珍珠，經過鑑定後價值高達13萬台幣，讓女子又驚又喜。

寶貝兒子過世 貓媽媽輕撫骨灰罐憔悴狂嗅「睡旁邊守靈一整晚」堅持不離開

國外有名飼主日前在社群平台抖音上分享一部影片，拍下家裡的貓咪在前幾週過世，火化後的骨灰寄來家裡時，貓咪的媽媽透過裝有骨灰的盒子聞到兒子的氣味，明白心愛的孩子再也回不來的牠，想盡辦法嗅聞殘留的味道，並在骨灰旁睡了一整晚，愛子心切的悲傷模樣看哭大批網友。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。