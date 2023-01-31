海生館體驗活動 一覽海龜照護、珊瑚復育花園

為有效活用每處知識點，屏東國立海洋生物博物館海景公司明天起將推出新體驗活動，公開海龜收容救護、珊瑚復育，並開放收藏逾2000多種的魚類標本室，藉以提升保育觀念。

屏東海生館有豐富的海洋生物，也推出深度體驗活動，透過寓教於樂方式，啟發民眾對海洋興趣，如夜宿海生館、夜巡海生館、魚你同行、迷你解說員親子營等，推陳出新的體驗方式，有效活用海生館每一個知識點。

海景公司今天發布新聞稿表示，2月1日起推出新的體驗活動「後場看個GO」，帶民眾走進後場祕密花園，公開海龜收容救護、珊瑚復育的秘辛，並開放收藏超過2000種魚類標本室，讓民眾可以近距離觀賞各種海洋生物的標本樣貌。

海景公司指出，解說員帶領民眾走進珊瑚王國館或是台灣水域館的後場，可見隱藏在展示缸背後的飼育環境、生物畜養缸及魚苗孵化桶、體驗由上方俯視大洋池餵食的震撼壯觀，還可以透過飼育員的解說分享，親手用豐年蝦、橈腳類等浮游生物進行餵食體驗。

另外，鮮少曝光的「海龜收容所」，可以近距離觀察保育類海龜並可收穫海龜救護過程及救護相關資訊；「珊瑚農場」則將展示多年努力成功培育的人工珊瑚種類；接著走進收藏超過2000種的魚類標本，可以看見櫻花鉤吻鮭、鯨鯊寶寶等稀少罕見的魚類。

海景公司表示，期望透過多元展示與深度體驗，讓民眾獲取更多海洋生物知識並了解保護海洋環境的重要性。