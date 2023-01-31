梨山白猴現蹤 30年首見

有些動物園指鹿為馬的行為讓不少遊客哭笑不得，但其實背後都是有故事的。一間動物園日前在網路上掀起熱議，原因是因為有遊客發現爬蟲動物區的「網紋蟒」展示區沒有任何一隻蟒蛇，卻出現了兩隻「網紋貓」混充蟒蛇展出，不少網友相當傻眼，但園方出面解答卻讓結局大逆轉。

2023-01-30 17:07