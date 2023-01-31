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梨山白猴現蹤 30年首見

聯合報／ 記者游振昇黑中亮／連線報導
參山處成立30多年以來，首次有民眾通報遇見白猴。圖／觀光局參山處提供
參山處成立30多年以來，首次有民眾通報遇見白猴。圖／觀光局參山處提供

梨山居民前天驚見一隻白色獼猴，這是參山國家風景區管理處成立30多年來首次接獲民眾通報遇見白猴，由於白猴發生率約10萬分之1至20萬分之1，呼籲民眾謹守「不餵食、不接觸、不干擾」3不原則，讓獼猴回歸大自然。

參山處表示，台灣獼猴是雜食類靈長目獼猴科，毛色在夏季呈橄欖綠，冬季為暗石板色，腹部為灰白色，全身白色相當罕見。雲林林內鄉多年前也曾出現白猴吸引遊客爭睹，白猴後來失蹤，傳出可能被誘捕抓走。

東海大學生命科學系特聘教授林良恭說，應是白化症造成的白子，猴子會辨識顏色，白子在群體內會被排擠，不會互相理毛，只能在群體周邊活動、逐漸落單，覓食條件等不如其他個體，猴子通常可活2、30年，白子壽命約為一半。

台灣獼猴 猴子 東海大學
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