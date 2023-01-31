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動物園無尾熊添丁 男舍不夠住了
台北市立動物園無尾熊館再添丁，目前無尾熊館已入住8隻成年雄性無尾熊，陽盛陰衰，未來將會調整欄舍空間，以後配對上也會多思量。
動物園表示，目前園內無尾熊是9隻雄性、7隻雌性，由於雄性無尾熊會爭地盤，因此園方需要解決的是欄舍空間調整。至於性別比並不影響繁衍，園方本就會依循生物多樣性的原則，以達成族群長期存續為目標。
動物園的雌性無尾熊「Moana」與雄性無尾熊「Wolverine」，近期成功配對產下雄性新生兒。動物園說，目前無尾熊寶寶的日齡為258天，近日已有不少民眾看到無尾熊「Moana」背上多一隻探頭探腦的無尾熊寶寶。
動物園表示，目前無尾熊寶寶日齡為258天，已完全離開媽媽「Moana」的育兒袋，同時也被保育員直擊且清楚記錄到舔食媽媽的盲腸便，是一隻健康有活力雄性寶寶。尤其在保育員親近訓練下，目前寶寶已能暫時被抱離媽媽身邊，放置在絨毛布偶上測量體重，目前從各項數據觀察，成長狀況穩定。
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