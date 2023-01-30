台灣獼猴大鬧四湖海清宮 防疫所捕抓野放山區

雲林縣海清宮近日發現有台灣獼猴將信眾的供品當作自助餐，甚至搶奪信眾手上的物品，行徑囂張；動植物防疫所今天派員捕抓，人員用吹箭捕抓到台灣獼猴，隨後野放到山區。

雲林縣四湖鄉海清宮最近出現1隻台灣獮猴，不僅闖入海清宮搶食信徒的供品，甚至搶奪信眾手上的物品，囂張行徑令當地居民傷腦筋。

農曆年間，台灣獼猴大鬧海清宮，海清宮在臉書（Facebook）貼文，「猴猴假扮的兔兔，年初五出來嚇到信眾朋友了，金架系毋湯喔。」海清宮期望縣府相關單位協助，還寺廟清淨。

雲林縣府農業處副處長蔡耿宇今天告訴中央社記者，動植物防疫所今天派員捕抓，人猴大戰1小時，防疫所人員用吹箭捕抓到台灣獼猴，隨後野放到山區。

雲林縣府農業處呼籲民眾切勿任意飼養，以免造成地方紛擾。

雲林縣議員蘇國瓏指出，這隻台灣獼猴出沒雲林沿海四鄉鎮多時，有時侵入民宅偷吃東西，居民多次通報也沒下文，近日出沒在海清宮附近，先前還曾企圖攻擊1名小女孩，幸好女孩祖父及時發現大聲喝斥才嚇走這隻台灣獼猴。

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