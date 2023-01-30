主人搬家忠狗癡守老宅 里長阿良收容「阿良」傳佳話
忠狗「阿良」在主人一家搬離後仍守在老宅不肯離去，每晚思念主人嗚嗚叫，引起當地居民注意，里長劉原良聞訊後與里民共同負起照顧責任，「阿良收容阿良」傳為佳話。
天氣寒冷，老狗「阿良」蜷縮在花蓮市菁華橋一戶民宅屋簷下，即使附近有民眾認養帶離開，牠還是會跑回來。
劉原良說，這隻10多歲母狗原本是前里長曾碧蓮飼養，2年前曾碧蓮因病過世，她的兒子接手照顧；農曆年前，曾碧蓮兒子舉家搬遷至北部，老狗「阿良」沒帶走，忠心的「阿良」仍守在老宅門前。
由於一波波寒流侵襲，附近民眾拿來紙箱、舊布巾讓狗兒禦寒，也有鄰居送狗飼料以免「阿良」挨餓。
劉原良說，附近居民都很喜歡「阿良」，不希望牠變成流浪狗被清潔隊抓走，目前由里民共同照顧餵養，但希望能幫牠找到更好環境；至於「阿良」是否有植晶片，會請獸醫師來看才知道，並了解牠是否有生病並給予治療。
花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮接受中央社記者訪問表示，為貓狗寵物植入晶片並非懲罰飼主，之前也曾碰過類似情況，飼主有各種不同原因造成遺棄問題，若貓狗已在收容所，會通知飼主領回，或儘可能讓民眾領養，最後才會祭出行政處分。
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