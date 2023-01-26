【動物冷知識】是誰的便便老往上飄？海中萌物「屁屁朝天」黏海底

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？仙后水母每天都會倒頭栽曬太陽唷！

今天我們一起來看看倒頭栽的動物冷知識吧！









海膽通常是屁股朝天走路，他們是一邊移動一邊吃東西。海膽的移動速度非常緩慢，若食物稀少的區域，每天海膽可能只移動10公分；若食物豐富的話，則每天可以移動超過1公尺。









蟲黃藻行光合作用，能夠供應仙后水母能量。不過仙后水母仍會捕食小型浮游生物，他們是肉食性動物。

仙后水母不常游泳或移動，其觸手具有微弱毒性，不可觸摸。









研究指出，兔子神經系統內存在一種名為的RORB的基因，對協調四肢非常重要。

不過阿爾富特跳兔的該基因異常，當他們試圖跑跳時，因為缺乏控制後肢的能力，就會出現抬起後腿時，仍無法跳躍的情形。

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