「八哥」狗遭遺棄港鐵站？眼神可憐惹關注 真相好爆笑網民爭領養

近日氣溫急劇下降，但竟然有人狠心棄狗？有網民發文指發現一隻「八哥」可憐地坐在沙田港鐵站內的提款機上，並呼籲主人快點接牠回家。相片可見八哥表情可憐，動作更似是捲曲倚在玻璃旁，引來網民關注。

不過原來事件只是誤會一場，「八哥」真身其實是憑相片訂制的攬枕，有人猜測應是主人在提款機取錢後忘記領回「愛犬」，因而發生「棄養」事件。亦有不少網民笑言攬枕神似真狗，稱自己也想「領養」1隻。

該名網民在FB「香港失物報失及認領群組」發帖，指「有隻狗走失咗，等緊佢主人接佢返屋企，沙田火車站櫃員機，主人見到請去接回家，天寒地凍好慘慘」。從圖片可見，小狗坐於提款機之上，樣貌極為可憐，動作似是四處張望，等待着主人接其回家。

貼文惹來網民關注，不少人也以為發生寒天棄狗的殘忍事件，不過仔細一看，才發現原來是虛驚一場，因為相中的「八哥」只是以圖片訂製的造型攬枕而已。網民紛紛留言，直指八哥樣貌神似到以為是真狗，一度擔心其安危，「睇咗3秒終於睇到」、「第一眼心諗咁危險，嚇死」、「以為真狗，被影嗰時個樣仲咁有戲」、「我仲心諗，點解腳短到咁都跳到上去」、「離遠睇好似」、「隻狗點會擒到上去」。

有人發現真相後便開玩笑估計「棄養」原因，「港鐵唔畀帶非導盲犬入去，所以只好即場棄犬」、「佢好驚喇，仲影」、「快啲送去愛協嗰度！」、「記得攞錢，唔記得攞狗」、「畀水同食物佢先」、「佢知道到你密碼」；更有人表示「我也想領養」。

有網民則貼上圖片，表示自己也有隻類似的「狗」，引來其他人紛紛笑稱發現疑似棄養者，「咁係咪你棄養呀？」；她有趣地回覆留言表示絕不棄養，「勁可愛，打死也不棄」。隨後有路人更新「八哥」的去向，提供「最新位置」及附上1張圖片，可見「八哥」已經被帶入港鐵範圍內，孤單地躺於月台位置，引來網民留言 「咁搞笑俾人帶走咗」、「有狗隻進入月台」。

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文章授權轉載自《香港01》

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