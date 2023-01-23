陪動物過新年 新竹動物園春節不打烊
新竹市立動物園今年春節期間除21日（除夕）休園，22日（初一）到26日（初五）都開放入園，園方特別準備「年菜」讓動物們一起吃團圓飯，也換換口味，感受新年氣氛。
動物園長楊礎遠告訴中央社記者，保育員們會以水煮烏魚、吳郭魚搭配蔬果，用葉子包裹後串上麻繩掛置展區，讓長鼻浣熊、馬來熊、馬來猴和台灣獼猴等享用，動物們為吃到香噴噴魚肉須爬上棲架、動腦想辦法取食，補充蛋白質營養也拉長用餐時間，達成行為豐富化目標。
楊礎遠說，紅毛猩猩、長臂猿也有特製年菜。長臂猿享用果泥做成的丸子，高高串起讓牠們在展區中擺盪取食，而聰明的紅毛猩猩「雄大」則會獲得用牧草、蔬果、紙箱和麻繩等拼湊出電風扇外型禮物。
此外，楊礎遠表示，梅花鹿非常可愛，民眾可趁春節期間到園內與牠們見面。
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