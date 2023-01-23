寵物安置在家應放食物水 獨留車內恐遭罰
民眾春節期間外出遊玩，安置寵物成思考問題，台北市動保處表示，若把毛孩放在家，應準備足夠食物、水或請親友照顧、清潔；帶毛孩赴宴別獨自留在汽車內，可能會因違規遭罰。
毛孩成為民眾家中重要的一分子，以台北市為例，經統計，民眾飼養寵物，110年度家犬總數12萬餘隻、家貓總數10萬餘隻。春節連假達10天，民眾可能規劃出國遊玩或返鄉拜年，安置毛孩成飼主思考問題。
台北市動物保護處在民國109年發布北市犬貓飼養基本照護規則，副處長翁綉雯說，春節期間，飼主若把寵物獨留在家，應提供足夠食物、水，可架設攝影機或定時餵食器，或找親友協助照護、清潔，若無，可能違反飼養基本照護規則。
她提到，雖類似違規狀況較少在台北市發生，但曾發生過民眾在春節期間搬家，卻把寵物丟在租屋處，事後被人檢舉違規而裁罰；春節期間若帶寵物赴宴，把毛孩獨自留在汽車內，被發現遭檢舉，也可依違反飼養基本照護規則，裁罰飼主新台幣2000元。
此外，過去春節期間曾獲報，有飼主帶毛孩赴友人家途中，因寵物聽見鞭炮聲，一時慌亂緊張逃離，只要帶寵物進出公共場所，北市有相關規定，要求應採取適當防護措施，否則飼主可能因此遭罰。她呼籲，飼主應注意相關規則。
動保處指出，避免寵物走失是飼主的義務，帶毛孩外出，應繫好項圈或胸背帶並緊握牽繩，最好使用防暴衝型胸背帶，才能有效因應，寵物忽然受驚嚇時出現反映，若發現有疑走失寵物，可通報1959動物保護專線，並建議暫時先協助安置寵物，以免因毛孩在路邊逃竄發生危險。
北市府訂定犬貓飼養基本照護規則，是針對北市的氣溫及犬、貓生理需求考量，除飼養照護設施環境溫度與空間、汽車載運環境溫度要求，及汽車或機車載運需有防護措施等有相關規範，提供飼主在照護動物基本規劃與觀念外，並依動物體型，明定飼養犬、貓的最小飼養設施空間標準，來維護動物福祉。
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