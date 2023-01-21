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動物也吃美味年菜 新竹動物園初一起發限量年畫

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹動物園為園內動物準備美味年菜，要讓可愛動物們一起過好年。圖／新竹市府提供
新竹動物園為園內動物準備美味年菜，要讓可愛動物們一起過好年。圖／新竹市府提供

新竹市立動物園可愛動物拜年，初一到初五在動物園服務中心限量發放新年祈願卡200份與兔年年畫300份，初五下午市長高虹安更將在大鳥籠廣場發放小紅包，為新年祈福、喜迎兔年。

動物園長楊礎遠表示，初一至初五在服務中心向志工老師說吉祥話即可獲得新年祈福卡，寫下祝願後掛到大鳥籠上為新的一年打氣，同時服務中心也發放限量兔年年畫，完成後上傳標記動物園就有機會抽中DIY黏土組。

初一、初二的下午3點及初三上午10點在河馬池對面的樂樂草原有「Nice兔Meet You」課程，能跟著環教老師認識兔子，初五在大鳥籠旁帳篷區有體驗福兔剪紙活動，當天下午2點在動物園大鳥籠廣場由市長高虹安與吉祥物河馬樂樂一起發放小紅包。

動物園也特地為動物們準備美味十足的年菜，市府產發處長許智堡表示，像是雜食動物的北美浣熊、長鼻浣熊、馬來熊、馬來猴和台灣獼猴的年菜，保育員使用水煮烏魚、吳郭魚搭配蔬果，製作成豐盛年菜，讓動物們也能一同感受年節氣氛。

他指出，保育員將魚肉煮熟後用月桃葉和麻繩包裹成串，掛在展區的樹上、棲架上，動物們為了吃到香噴噴的魚肉，需爬上棲架動腦想辦法取食，除了讓動物們享用豐富年菜之外，也增添一些樂趣，讓動物們能動口又動腦，也拉長動物們用餐的時間，達成行為豐富化的目標。

動物園長楊礎遠指出，食性偏向素食的長臂猿和紅毛猩猩也有自己特製的年菜，以果泥為材做成丸子串起掛在展區中讓長臂猿在擺盪中取食；面對聰明的紅毛猩猩雄大保育員則另有對策，以牧草、蔬果、紙箱、紙卷、猴餅乾等材料拼湊出電風扇外型的禮物讓雄大開箱，十分有趣。

動物園說明，新竹市立動物園是新竹市重要的生命教育場域，積極舉辦各式生命教育課程，例如動物知識、營養、環境保育等系列活動，深受親子歡迎與喜愛，也是台灣現址最老的動物園，陪伴市民朋友、親子一同前進與成長，新的一年持續推出更多有趣、好玩、富知識性的活動邀請大家共襄盛舉。

新竹動物園準備限量年畫，初一到初五可到服務中心領取。圖／新竹市府提供
新竹動物園準備限量年畫，初一到初五可到服務中心領取。圖／新竹市府提供

動物園 年菜
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