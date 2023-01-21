影／壽山動物園除夕團圓宴 動物們吃播模樣萌

重新開張的高雄市壽山動物園除夕休園一天，園方應景準備圍爐宴，讓動物們大快朵頤，包括沼林袋鼠、絨鼠等動物首度公開吃播萌樣，其中冠豪豬吃的眼睛瞇瞇笑，一副超級滿足的模樣。

今天除夕，園方為動物們準備澎湃的圍爐宴，並在動物的家門掛上春聯及炮竹，流露濃濃過年氣氛，以印度紫檀、樟樹做成的餐桌擺上美味的地瓜葉、胡蘿蔔、玉米、茄子、香蕉、芭樂、蘋果丁等蔬果，讓動物們在歲末也能享用豐盛的一餐。

壽山動物園特別針對動物不同習性設計這場圍爐宴，像絨鼠家族則先讓牠嗑完葵瓜子，再品嚐蘋果丁；愛吃甜的冠豪豬則先吃水果，有趣的是，冠豪豬還在樹幹餐桌上磨牙。。

觀光局長高閔琳說，壽山動物園年前推出的「動物認養快閃計畫」5分鐘即秒殺，園方將認養人的心意，化成澎派年菜犒賞動物們，大家看到他們超級療癒的可愛萌樣，更能感受濃濃年味。

壽山動物園春節期間每天上午8點開放到下午6點，壽山興隆路接萬壽路至興國路口實施南向單行管制，往動物園車輛可由鼓山二路/興隆路口進入。因動物園車位有限，鼓勵民眾搭56號公車或在捷運鹽埔站搭56號區間車直達動物園，搭乘輕軌到文武聖殿站也可轉乘56號公車，自行開車的人可把車停在台鐵美術館站或台泥臨時停車場，轉接駁車。

觀光局表示，農曆春節門票已售罄，2月1日起每天限量開放500人現場購票，民眾即日起可至官網、ibon及kkday三大購票平台預購2月份門票。 絨鼠們享受大餐，大快朵頤。記者王昭月／攝影 壽山動物員為沼林袋鼠準備澎湃的滿漢全席。記者王昭月／翻攝

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