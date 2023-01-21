聽新聞
test
0:00 / 0:00

兔年掀起養兔熱潮 未來恐現棄養潮

聯合報／ 記者劉柏均簡慧珍游振昇洪敬浤／連線報導
寵物兔呆萌可愛，寵物店業者表示，近來詢問度增加2成，預估兔年會掀起養兔潮。記者游振昇／攝影
寵物兔呆萌可愛，寵物店業者表示，近來詢問度增加2成，預估兔年會掀起養兔潮。記者游振昇／攝影

兔年掀起養兔潮，寵物兔飼養業者表示，今年水族館、寵物店進貨量增加1成；寵物店業者也發現，民眾詢問度增2成，幼兔一上架很快就被買走。愛兔團體憂心，幼兔長大後會出現棄養潮，呼籲勿衝動飼養，不要讓「兔兔」在本命年受苦。

陳姓寵物業者說，兔子不是主流寵物，但從歷年銷售來看，兔年會增加民眾養兔子的意願，目前各水族館、寵物店兔子的訂貨量，都增加1成。

彰化大員林水族館平均每周賣出6至10隻兔子，比平時銷售量高。業者宋永祥說，兔年養兔潮最常出現在農曆春節年假，等元宵節過後，預估會逐漸回歸正常。

寵物兔「迷你」當道，愈小愈可愛，例如道奇兔、獅子兔、垂耳兔等，因此寵物店多販售剛離乳的幼兔。寵物店員說，最近詢問度很高，比往年多出2成，上架的幼兔往往很快就賣掉。

國內繁殖的寵物兔較便宜，千元有找，進口兔每隻3500元起跳，品種愈稀少愈貴，也有一隻上萬元的。另有業者透露，市場多半是混種兔，純種兔較少，市面販售以幼兔為主，看起來小小的，但沒多久體型會變大。

中興大學獸醫學院教授董光中表示，兔子品種有50多種，幼兔約巴掌大、200公克，但長大後會成長3至6倍；常見的如迷你兔、獅子兔、道奇兔等，成兔體重小於2公斤，體型稍大的雷克斯、安哥拉兔約2至5公斤，紐西蘭大白兔長大會超過5公斤以上。

不過，愛兔團體卻很憂心，擔心熱潮退了，會衍生棄兔潮。台灣愛兔協會公共事務組長林樵指出，2011年兔年，當時收到的棄兔多達160多隻，比前一年虎年多了上百隻，隨後每年數量逐年攀升，至2022年平均每年約收容250隻。

江小姐曾因女兒認養2歲兔，帶回家當天就後悔，兔毛易掉，排泄物氣味重，但她仍負責照顧7年直到死亡，她說，養兔子很需要愛心、耐心。

林姓飼主說，兔子較高級飼料每月要千元以上，還要餵草料與蔬果，生病每次看診千元起跳，與養貓狗相比，養兔子並不便宜。台灣愛兔協會提醒，兔子若照顧好，壽命可長達10年，飼養前應先三思。

寵物 兔年 獅子
想看可愛萌寵、健康保健資訊、教養方法、帶毛孩吃喝玩樂，快來加入寵物部落FB粉絲團！ 點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

兔年撿到野兔！上班驚見「毛茸茸身影」真面目掀網友熱議：台灣竟然有

2023時尚兔年紅包袋盤點：愛馬仕經典元素拼圖太可愛、Fendi奢華珠寶盒

醜到上熱搜！巨型人面兔花燈被嫌棄「醜哭全體人民」 下場極悽慘

超萌！「初音 X 超級好動的兔子」主題餐廳快閃登場

相關新聞

兔年掀起養兔熱潮 未來恐現棄養潮

兔年掀起養兔潮，寵物兔飼養業者表示，今年水族館、寵物店進貨量增加1成；寵物店業者也發現，民眾詢問度增2成，幼兔一上架很快...

驚險瞬間！汪星人拉走馬麻閃過「時速破百休旅車」 英雄救美畫面曝光

或許有一天，你家的汪星人也能救你一命！

柴柴上床爽睡一波！主人近看正臉超衝擊 奇葩轉折網笑「竟然是直角」

>毛孩隨時都能用詭異的姿勢睡著。日本一名網友分享愛犬柴柴的睡覺照片，遠遠看去以為躺在床上相當舒適，不過走近卻發現脖子呈現90度直角，面目扭曲的模樣打破飼主的想像，讓網友忍不住問「脖子跟臉不痛嗎？」

世界最大？國家公園驚見超巨「長出腳的足球」 擁超兇破壞力下場曝光

根據《每日郵報》報導，澳洲一名護林員在國家公園發現一隻超巨大的海蟾蜍（cane toad），重量2.7公斤足足是平均值的7倍，有機會突破金氏世界紀錄。由於海蟾蜍已對當地野生動物造成致命傷害，最後牠被帶離野外進行安樂死，並送到博物館進一步研究。

想放假了！啦啦隊蟹「擺爛碎念」拒揮彩球 應援影片網笑：我幫你加油

啦啦隊也有心累的時候。位在日本和歌山縣的周參見町立蝦蟹水族館（すさみ町立エビとカニの水族館），近日在推特分享一段活力全失的啦啦隊應援影片，畫面中的螃蟹拿著彩球極慢速擺動，有趣的畫面讓網友笑翻。

農曆春節假期長達10天 寵物出遊大挑戰

今年農曆春節假期有10天，不少民眾規劃帶著寵物趴趴走。帶寵物出門應注意包括用藥及飲食等，另外也要注意使用鍊繩或箱籠，以免...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。