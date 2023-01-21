兔年掀起養兔熱潮 未來恐現棄養潮

兔年掀起養兔潮，寵物兔飼養業者表示，今年水族館、寵物店進貨量增加1成；寵物店業者也發現，民眾詢問度增2成，幼兔一上架很快就被買走。愛兔團體憂心，幼兔長大後會出現棄養潮，呼籲勿衝動飼養，不要讓「兔兔」在本命年受苦。

陳姓寵物業者說，兔子不是主流寵物，但從歷年銷售來看，兔年會增加民眾養兔子的意願，目前各水族館、寵物店兔子的訂貨量，都增加1成。

彰化大員林水族館平均每周賣出6至10隻兔子，比平時銷售量高。業者宋永祥說，兔年養兔潮最常出現在農曆春節年假，等元宵節過後，預估會逐漸回歸正常。

寵物兔「迷你」當道，愈小愈可愛，例如道奇兔、獅子兔、垂耳兔等，因此寵物店多販售剛離乳的幼兔。寵物店員說，最近詢問度很高，比往年多出2成，上架的幼兔往往很快就賣掉。

國內繁殖的寵物兔較便宜，千元有找，進口兔每隻3500元起跳，品種愈稀少愈貴，也有一隻上萬元的。另有業者透露，市場多半是混種兔，純種兔較少，市面販售以幼兔為主，看起來小小的，但沒多久體型會變大。

中興大學獸醫學院教授董光中表示，兔子品種有50多種，幼兔約巴掌大、200公克，但長大後會成長3至6倍；常見的如迷你兔、獅子兔、道奇兔等，成兔體重小於2公斤，體型稍大的雷克斯、安哥拉兔約2至5公斤，紐西蘭大白兔長大會超過5公斤以上。

不過，愛兔團體卻很憂心，擔心熱潮退了，會衍生棄兔潮。台灣愛兔協會公共事務組長林樵指出，2011年兔年，當時收到的棄兔多達160多隻，比前一年虎年多了上百隻，隨後每年數量逐年攀升，至2022年平均每年約收容250隻。

江小姐曾因女兒認養2歲兔，帶回家當天就後悔，兔毛易掉，排泄物氣味重，但她仍負責照顧7年直到死亡，她說，養兔子很需要愛心、耐心。

林姓飼主說，兔子較高級飼料每月要千元以上，還要餵草料與蔬果，生病每次看診千元起跳，與養貓狗相比，養兔子並不便宜。台灣愛兔協會提醒，兔子若照顧好，壽命可長達10年，飼養前應先三思。

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