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春節期間 台北市動物救援隊24小時待命

中央社／ 台北19日電

北市動物保護處今天表示，春節期間，動物救援隊同樣24小時待命，若民眾發現有動物受傷或需救援，可撥1959動物保護專線通報。

台北市政府動物保護處發布新聞資料指出，農曆春節期間，動物救援隊仍持續待命為動物及民眾服務，提供全天候救援，此外，若家中寵物臨時緊急需就醫，可至官網的最新消息欄位，查詢動物醫院春節營業時間。

動保處表示，過去在春節期間救援動物案例，像民眾去年在北投市場附近發現1隻貓卡在夾縫動彈不得，動保處救援人員獲報到場，協助街貓脫困；士林島頭公園內曾有1隻狗受困在消波塊間的石洞內，遊客發現通報，救援人員趕赴現場協助浪犬脫困。

動保處指出，動物救援仰賴現場民眾提供正確資訊，救援人員幫助動物脫困，也要考量受困地點的環境條件，及評估不同動物的生理特徵及心理承受能力，每次救援任務，都是考驗救援人員的臨場反應能力及耐心。

動保處呼籲民眾帶寵物外出，務必做好適當防護措施，否則家中寵物若遊蕩在外受難、受虐或受傷，經救援、收容及提供必要緊急醫療照顧，飼主仍應負擔相關處置費。

動保處指出，為讓民眾更容易記憶及通報，規劃「台北市1959動物保護專線」現已啟用，在台北市轄區，若發現有動物需救援，可直接撥1959，將接通至原本的動物救援專線，且提供24小時救援服務，如發現路上有遊蕩動物需救援，也可撥1959通報。

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