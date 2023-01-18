【動物冷知識】嘴、腳灼紅成原住民傳說之鳥 同成「傳說」的還有牠們
哈囉大家好，我是帽帽！
以前台灣民間傳說認為地底下棲息著一頭巨牛，發生地震時我們會說「地牛翻身了！」
在台灣原住民文化中也有類似的傳說，只是不同族群有不同的動物，今天我們一起來看看關於台灣原住民傳說的動物冷知識吧！
布農族除了地牛傳說外，也有認為地震是巨蟹捕食巨蛇造成的說法。
泰雅族除了地熊說，也有海中的鹿或鯉魚引發地震的傳說。
部分說法這些巨獸除了引起地震外，也是洪水的起因，有可能是指隨著地震而來的海嘯或是河道阻塞造成的洪水。
原本居住在阿里山的邵族，邵族祖先帕達木帶領族人出發打獵，但過了好幾天都沒有收穫。正當他們苦無進展時，突然跳出一頭大白鹿，他們便開始追捕大白鹿，一連追了好幾天。最後大白鹿帶他們來到日月潭，並跳入湖中消失不見。雖然鹿沒了，但發現日月潭好山好水，於是便遷村定居下來。
後來世人研究台灣鹿科動物就屬水鹿體型最大，且喜歡棲息於近水源的草地，而認為大白鹿傳說的鹿為水鹿。
台灣藍鵲是台灣特有種鳥類，與烏鴉同為鴉科鳥類。2007年非官方國鳥選拔中，以49萬票成為台灣國鳥。
有些故事版本中，帶回火種的是紅嘴黑鵯。紅嘴黑鵯是外型烏黑，僅嘴與腳呈現紅色，看起來被燒得更徹底（？
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