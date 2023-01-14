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影／宜蘭擱淺侏儒抹香鯨活力好 火速送基隆外海成功野放

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
宜蘭擱淺侏儒抹香鯨活力好，火速基隆外海成功野放。圖／基隆市政府提供
宜蘭擱淺侏儒抹香鯨活力好，火速基隆外海成功野放。圖／基隆市政府提供

宜蘭岳明海灘昨天下午有一隻侏儒抹香鯨擱淺，經海保救援網動員各單位搶救，體表沒有嚴重外傷，生命跡象穩定，活動力也夠，今天清晨5點多，成功送至基隆外海成功野放

海保救援網昨下午4點接獲海巡署第一巡防區通報，宜蘭岳明海灘有一隻鯨豚擱淺，經辨識確認物種為侏儒抹香鯨，動物體長165公分，屬於青少年之雌性個體。

根據醫療團隊現場檢傷，動物體態、呼吸及心跳狀況許可，體表沒有嚴重外傷，但因天色已晚不利安排野放，海洋保育署宜蘭及北基海洋工作站及宜蘭縣政府進行保定及搬運工作，中華鯨豚協會將動物後送基隆岸置中心鯨豚救傷站收容，觀察並確認動物後續的浮力及游泳能力等。

侏儒抹香鯨昨晚9點送達基隆，收容期間狀況穩定、游動能力良好且對復健站內的燈光、聲音等刺激都有所反應，生命跡象穩定，經團隊綜合評估決定安排野放。

基隆市政府產業發展處調度基隆市籍娛樂漁船微風11號船協助，今天清晨5點多，在八斗子安檢所人員協助下整備出港。船隻航行約30分鐘到達基隆嶼外海水深約100米水深線，5點50分完成野放任務，動物下海後尾鰭快速的擺動游離野放船隻重回大海的懷抱。

志工說，等待野放過程中，動物二度閉氣分別長達4分多及5分多鐘，讓現場氣氛相當緊張，所幸最後順利換氣，讓現場參與的團隊及志工們鬆了一口氣。看見侏儒抹香鯨很有活力地游離，志工們心情都相當雀躍，忘了整晚未闔眼的疲憊。

基隆市政府產發處長林鼎超體驗一日志工，隨同獸醫及志工出海野放，實際參與救援過程，他表示，未來會持續為鯨豚救援行動，不論是動物或是志工，都將提供更好的服務資源。

產發處表示，侏儒抹香鯨是一種小型的齒鯨，主要生活於熱帶至溫帶海域，宜蘭、新北岸際常出現，為常見的擱淺物種之一，是比較容易緊迫的物種，在運輸與復健過程中必須特別注意環境壓力像是燈光、聲音、人員接觸的管理，減低不必要的干擾。（影片由基隆市政府提供）

宜蘭擱淺侏儒抹香鯨活力好，火速基隆外海成功野放。圖／基隆市政府提供
宜蘭擱淺侏儒抹香鯨活力好，火速基隆外海成功野放。圖／基隆市政府提供
宜蘭擱淺侏儒抹香鯨活力好，火速基隆外海成功野放。圖／基隆市政府提供
宜蘭擱淺侏儒抹香鯨活力好，火速基隆外海成功野放。圖／基隆市政府提供
宜蘭擱淺侏儒抹香鯨活力好，火速基隆外海成功野放。圖／基隆市政府提供
宜蘭擱淺侏儒抹香鯨活力好，火速基隆外海成功野放。圖／基隆市政府提供
宜蘭擱淺侏儒抹香鯨活力好，火速基隆外海成功野放。圖／基隆市政府提供
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基隆嶼 野放 抹香鯨
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