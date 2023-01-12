海豚誤闖風櫃漁港 農漁局持續觀察盼自行游出港外
一隻初判是寬吻海豚屬的海豚，今天下午疑似覓食時，誤闖入馬公風東港區內洄游，澎湖農漁局持續觀察海豚能否自行游出港。
澎湖農漁局表示，今天下午3時30分許，接獲岸巡風櫃安檢所通報指出，風櫃港內出現一隻海豚洄游，初步發現海豚的背鰭似有舊傷，但活動力相當好。
農漁局表示，這隻出在港區內的海豚，鯨豚協會秘書長曾鉦宗初步判定是屬寬吻海豚屬的海豚，但尚待進一步確認，這尾海豚疑似在海中追捕覓食時，不慎誤闖風櫃東漁港，目前農漁局與岸巡等單位持續觀察，希望能隨著海水漲潮之際，自行游出港外，否則明天一早，將由小船以帆布網等來誘導出海。
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