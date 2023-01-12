海豚誤闖風櫃漁港 農漁局持續觀察盼自行游出港外

哪裡來的企鵝樂園？日前一段影片在網路上瘋傳，只見下雪的城市裡面一堆小企鵝開心的跑來跑去，看到路上的路人也一點都不畏懼，直接從人們前面走過，彷彿就像是企鵝跟人類和平共處的城市一樣，讓不少網友直呼「這城市滿地都是企鵝好幸福」。

2023-01-12 16:19