【動物冷知識】萌到肝顫！為了「牠」 伊斯蘭教也有「斷袖傳說」

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？越南也有12生肖，但他們今年不是兔年唷！

今天我們一起來看看貓派的動物冷知識吧！









狗在埃及神話中也擁有神聖的地位，若家中有狗過世，飼主全家需要把全身的毛剃掉！

這樣看起來狗的地位似乎比貓咪高，因為貓咪只需剃眉毛，狗狗則需要剃全身，但換個角度想，剃全身太麻煩了，還是養貓簡單一點。

這會不會是變相增加貓派的原因呢( ⑉¯ ꇴ ¯⑉ )









據說伊斯蘭教先知穆罕默德十分愛護他所養的貓咪Muezza，有次為了不打擾在衣袖上睡覺的Muezza，而直接將袖子剪掉。

另外穆斯林每次在做禮拜前需要妥善清潔身體，自然喜愛貓咪無時無刻都在清潔自己身體的行為。









中華文化中並未收錄貓咪，但貓咪當初也是有參加十二生肖選拔的！

十二生肖的民間傳說中，是以賽跑作為生肖排名的順序，而當初貓咪也有去參與賽跑。

那時候貓咪與老鼠還是好朋友，賽跑過程中遇到河流無法跨越，後來坐在牛身上一同渡河，老鼠卻在過河途中將貓咪推下水，等貓爬上岸後賽跑已結束，這也是傳說貓捉老鼠的原因！

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