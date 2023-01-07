影／玉山超萌「貂民」 因遊客NG行為蒙受疾病風險

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聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
玉山黃喉貂在遊客棄置的塑膠袋中翻轉食物。圖／玉管處提供
玉山黃喉貂在遊客棄置的塑膠袋中翻轉食物。圖／玉管處提供

玉山國家公園管理處從2019年委託野聲環境生態顧問公司在塔塔加及玉山主群峰進行黃喉貂研究，透過追蹤、目擊紀錄以及自動相機監測，發現黃喉貂數量並沒有增加，但頻繁出現在塔塔加等景點覓食，更因人類食物、垃圾，感染犬貓病毒，讓黃喉貂族群蒙受疾病風險。

玉山國家公園是野生動物重要棲地，近年來，遊客常在塔塔加目擊黃喉貂出沒，玉管處針對黃喉貂活動範圍、族群數量與趨勢進行調查與評估，但比較自動相機前後10年監測結果，黃喉貂在塔塔加及玉山並沒有顯著差異，塔塔加族群數量也沒有明顯增加，而是頻繁地出現在人為活動的區域，導致目擊頻率大增。

玉管處表示，研究團隊在不同個體頸圈上的不同顏色標記，利用繫放追蹤技術及目擊回報，發現園區重要的遊憩據點如上東埔停車場、塔塔加遊客中心前廣場等遊客較密集的地點，常有黃喉貂食用廚餘及垃圾的紀錄。

人為棄置的廚餘、垃圾會吸引野生動物或流浪犬貓覓食，增加人畜共通傳染疾病在動物間擴散風險。研究團隊最近3年捕捉繫放黃喉貂，發現感染率100%血液寄生蟲肝簇蟲，另有將近 1/3 的個體感染腺病毒，顯現黃喉貂族群也是潛在的威脅風險。

肝簇蟲是一種機緣性的寄生蟲，當個體免疫力正常時，會處於隱性感染的狀態，但當個體虛弱時，病原會異常繁殖且致病力增強。除此之外，在2020年被捕捉到的個體中有3隻個體檢測出犬小病毒，病原經序列分析，黃喉貂個體感染的皆為 CPV-2c 型之病原， 序列比對與台灣犬隻所感染的病毒序列100%相似。

玉管處表示，玉山國家公園各區域都有發現黃喉貂，去年南橫公路通車，遊憩量增加，也衍生不少的垃圾，甚至吸引台灣黑熊覓食之；呼籲遊客將垃圾及廚餘帶下山，不餵食野生動物，以避免傳染人畜共通傳染病，給野生動物乾淨安全的環境。

玉管處為黃喉貂掛頸圈，長期研究生活習性。圖／玉管處提供
玉管處為黃喉貂掛頸圈，長期研究生活習性。圖／玉管處提供
黃喉貂在玉山國家公園山屋旁覓食。圖／
黃喉貂在玉山國家公園山屋旁覓食。圖／

玉山國家公園 廚餘 團隊
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