北市動物園防禽流感 紅鶴池停展兒童區家禽移走
北市動物園表示，近日全球禽流感疫情持續升溫，平時迎賓的紅鶴池，目前停展中；兒童區原本自由活動的雞鴨鵝等家禽，也移住專門活動場，暫停開放遊客近距離接觸。
動物園今天新聞稿指出，禽流感即所謂的家禽流行性感冒，其主要宿主為水禽類，但可感染的動物範圍極廣，也發生過少數傳染給人的案例，傳染途徑為禽鳥糞便經由吸入或接觸口、眼、鼻黏膜感染。
動物園表示，平時做為迎賓第一線的紅鶴池，目前公告停展中，兒童區原本自由活動的雞鴨鵝等家禽也移住專門活動場，暫停開放遊客近距離接觸，透過減少與野外鳥禽接觸的機會，希望能降低感染風險。
動物園說，鳥園區由於外圍設有防護網籠包覆，能有效防止野鳥進入，目前依防疫規範會進行每週定期消毒，照養團隊也做好個體及籠舍的數量盤點、分區，加強注意動物健康狀況，若發現死亡個體，也會立即送獸醫師檢驗、配合進行長期監測。
而與動物直接接觸的保育員及相關工作人員，除了穿戴工作服及專門雨鞋外，進出籠舍時也會仔細做好消毒防護，對於非相關人員的出入，更會進行嚴格管制，遊客進出通道也持續鋪設並定期更換抗菌地墊。
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