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壽山動物園農曆春節門票 1月11日預購開賣

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
今天是獸醫師節，高雄壽山動物園公開動物明星醫療狀況。圖／高雄市觀光局提供
今天是獸醫師節，高雄壽山動物園公開動物明星醫療狀況。圖／高雄市觀光局提供

今天1月6日是獸醫師節，甫改建開園的高雄壽山動物園有3位獸醫師，負責園區所有動物醫療。去年改善非洲獅「二哥」的眼疾，還成功治癒羊駝「歐露露」的腳傷、紅毛猩猩「阿宏」的隱疾，也讓領角鴞再次展翅高飛。高市觀光局也預告，農曆春節門票會在1月11日上午10時開賣。

觀光局指出，春節門票可於官網線上預約訂票系統、7-11 ibon及KKday等管道預票。今天園方也公開動物明星的生活起居，像是黑熊「波比」會在上午9點開園時享用早餐，下午時段有機會捕捉獅子和老虎慵懶睡姿的畫面，希望大小朋友在不同時段到訪園區，藉此分散人流，提升遊園品質。

壽山動物園今天特別感謝過去一年，3位獸醫師對動物無微不至的照顧、醫療。紅毛猩猩「阿宏」先前因便秘問題有直腸脫垂的現象，經藥物治療後，阿宏已恢復正常生活。園方也與屏科大獸醫院合作醫療非洲獅「二哥」的眼疾、與中興梅西醫院偕同治癒羊駝「歐露露」的腳傷。

園方今天也公布明星運動作息時刻表，黑熊「波比」會在上午9點開園時享用早餐，下午時段則有機會捕捉獅子和老虎慵懶睡姿的畫面。

動物園也提醒，農曆春節動物園周邊也將實施交通管制，因壽山動物園停車空間有限，建議在高雄車站搭乘56號公車或於捷運鹽埕埔站搭56號區間車直達動物園，搭乘輕軌到文武聖殿站也可轉乘56號公車。

1月6日是獸醫師節，高雄壽山動物園今天公開動物明星醫療狀況。圖／高雄市觀光局提供
1月6日是獸醫師節，高雄壽山動物園今天公開動物明星醫療狀況。圖／高雄市觀光局提供
高雄市觀光局說，農曆春節門票會在11日上午10時開賣。圖／高雄市觀光局提供
高雄市觀光局說，農曆春節門票會在11日上午10時開賣。圖／高雄市觀光局提供
今天是獸醫師節，高雄壽山動物園公開動物明星醫療狀況。圖／高雄市觀光局提供
今天是獸醫師節，高雄壽山動物園公開動物明星醫療狀況。圖／高雄市觀光局提供

獸醫師 壽山動物園 春節
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