台南加強移除綠鬣蜥 增老鷹棲架試行生物防治

台南市政府去年委託專業廠商及義消移除綠鬣蜥6056隻，今年將與嘉義大學合作，應用生物發報器追蹤了解繁殖特性，並適當設置老鷹棲架進行野生動物危害防治，提高移除能量。

台南市政府農業局李建裕今天透過新聞稿表示，外來種綠鬣蜥已被行政院農委會公告為危害物種，每年10月至隔年4月為繁殖季節，母蜥每年可產30至70顆蛋，在國內幾乎無天敵，已有民眾通報農作物遭受危害，此外，綠鬣蜥常棲息於河川流域，侵害土堤、橋墩，可能影響行車安全。

李建裕表示，104年首次於台南市南區三爺宮溪中下游流域發現綠鬣蜥族群分布，107年至109年更擴散到安南區、永康區、新化區等區域，110年至111年新增到鹽水區近八掌溪鹽水段、學甲區岸內大排流域，有由南向北擴散趨勢。

李建裕指出，市府去年委託專業廠商及義消移除綠鬣蜥6056隻，為104至110年捕捉總數量3倍，但綠鬣蜥容易逃竄，常棲息於地勢險峻及高處，增加捕捉難度，今年計畫成立獵龍志工團隊，使用鎮爆槍或空氣槍等工具，盼提高綠鬣蜥移除效率。

李建裕說，農業局嘗試用各種方法移除綠鬣蜥，今年將與嘉義大學合作，應用生物發報器追蹤綠鬣蜥生物軌跡，了解繁殖特性，盼藉此減少幼蜥大量繁殖，另外還將應用老鷹棲架，進行野生動物危害防治，民眾若發現綠鬣蜥族群可向農業局通報，將派員進行捕捉。

台南市農業局森林及自然保育科長朱健明接受中央社記者訪問表示，台南市目前已應用老鷹棲架於部分農作區，以健全自然生態食物鏈方式減少農作損害，因有些猛禽也會獵捕爬蟲類，將試行在綠鬣蜥分布熱區增設老鷹棲架，盼能增加成效。

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