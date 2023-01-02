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「草仔粿」在呱呱叫？ 動物園揭曉台北樹蛙求偶謎底

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
當寒流來襲，即使在白天也有機會聽到牠們求偶的呱呱聲，可是想要發覺本尊不是那麼容易。圖／動物園提供
當寒流來襲，即使在白天也有機會聽到牠們求偶的呱呱聲，可是想要發覺本尊不是那麼容易。圖／動物園提供

台北市立動物園是許多野生動物居住的最佳選擇，近期是台北樹蛙的繁殖季節，園方表示，台北樹蛙其實整年都在，但因為保護色看似「草仔粿」，很難發現，每到寒流時期台北樹蛙開始求偶，且愈冷競爭愈激烈，與台灣大部分的青蛙選擇在春夏繁殖，格外不同。

動物園表示，綠色的台北樹蛙其實整年都在，但因為保護色好，不特別找還真不容易發現牠的蹤跡。偶然發現在樹葉上縮著休息的牠們，還真的很像草仔粿。台北樹蛙選擇在秋冬繁殖，與大部分春夏繁殖的蛙類明顯不同，當寒流來襲，即使在白天也有機會聽到牠們求偶的呱呱聲，可是想要發覺本尊不是那麼容易。

動物園表示，台北樹蛙的成蛙體長約3至4公分，體背會隨環境調整綠色的深淺，但黃色的腹部、趾部、蹼膜跟眼睛虹膜是牠不變的特徵，趾端膨大的吸盤能在垂直的物體上活動。園方在前幾天的蛙調活動中看到不少的台北樹蛙，這個季節樹蛙科就是牠們獨秀的季節。雄蛙選擇在落葉堆下挖洞鳴叫，吸引雌蛙前來配對產卵，是少數在冬天繁殖的青蛙。

動物園表示，另外，在這個季節繁殖的除了不怕冷的特有種台北樹蛙，還有外來入侵的小花蔓澤蘭，目前正在開花，花期每平方公尺可產生高達17萬顆風媒傳播的種子，繁殖力驚人，使它們能在短短的十幾年間蔓延全台。政府定每年的九月為小花蔓澤蘭清除月，因為10月到隔年2月為小花蔓澤蘭的開花、結果期，此時清除小花蔓澤蘭反而容易讓它擴散。歡迎民眾趁著花期來入園賞蛙兼認識小花蔓澤蘭。

綠色的台北樹蛙很像草仔粿，不容易發現牠的蹤跡。圖／動物園提供
綠色的台北樹蛙很像草仔粿，不容易發現牠的蹤跡。圖／動物園提供

樹蛙 小花蔓澤蘭 動物園
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