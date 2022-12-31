野放石虎驚傳發報器發出死亡訊號 團隊協尋期盼好消息

農委會特有生物研究保育中心野生動物急救站、「石虎保育大使 阿虎加油」臉書粉專，27日才共同發文慶祝石虎「壽司」野放滿1周年，未料昨天阿虎團隊成員前往追蹤，就發現壽司的發報器發出死亡訊號。

「石虎保育大使 阿虎加油」臉書粉專說，團隊花了一番力氣，終於在一個紫色塑膠袋中找到了壽司的發報器，斷面疑似人為造成，不知道壽司到底發生了什麼事。因為「壽司」最後的活動範圍在水里鄉的民和村、和信義鄉的地利村，希望盡快發布消息讓大家知道和協尋。

「石虎保育大使 阿虎加油」臉書粉專說，如果因為「壽司」到雞舍危害，請讓我們知道也協助處理，如果誤捕，不論壽司是死是活，也請通報讓我們知道。每一隻石虎都是集結大家之力才讓他回到野外，請大家轉發協尋，真心希望牠還活著。

「野生動物急救站」臉書27日公布「壽司」野放訊息，關於「壽司」特徵，因傷口的關係變成了大小眼，但也變成牠在野外辨識時的招牌。 石虎「壽司」日前野放滿1周年，未料發報器發出死亡訊號，團隊發出協尋訊息。圖／取自「石虎保育大使 阿虎加油」臉書粉專

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