快訊

原物料上漲撐不住！網眼尖發現三商巧福悄宣布1月6日起漲價

影／不爽熱炒店客滿對空鳴槍！警開11槍攔車逮司機、4小時後再抓槍手

野放石虎驚傳發報器發出死亡訊號 團隊協尋期盼好消息

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
石虎「壽司」因傷口的關係，變成大小眼。圖／取自「野生動物急救站」臉書
石虎「壽司」因傷口的關係，變成大小眼。圖／取自「野生動物急救站」臉書

農委會特有生物研究保育中心野生動物急救站、「石虎保育大使 阿虎加油」臉書粉專，27日才共同發文慶祝石虎「壽司」野放滿1周年，未料昨天阿虎團隊成員前往追蹤，就發現壽司的發報器發出死亡訊號。

石虎保育大使 阿虎加油」臉書粉專說，團隊花了一番力氣，終於在一個紫色塑膠袋中找到了壽司的發報器，斷面疑似人為造成，不知道壽司到底發生了什麼事。因為「壽司」最後的活動範圍在水里鄉的民和村、和信義鄉的地利村，希望盡快發布消息讓大家知道和協尋。

「石虎保育大使 阿虎加油」臉書粉專說，如果因為「壽司」到雞舍危害，請讓我們知道也協助處理，如果誤捕，不論壽司是死是活，也請通報讓我們知道。每一隻石虎都是集結大家之力才讓他回到野外，請大家轉發協尋，真心希望牠還活著。

「野生動物急救站」臉書27日公布「壽司」野放訊息，關於「壽司」特徵，因傷口的關係變成了大小眼，但也變成牠在野外辨識時的招牌。

石虎「壽司」日前野放滿1周年，未料發報器發出死亡訊號，團隊發出協尋訊息。圖／取自「石虎保育大使 阿虎加油」臉書粉專
石虎「壽司」日前野放滿1周年，未料發報器發出死亡訊號，團隊發出協尋訊息。圖／取自「石虎保育大使 阿虎加油」臉書粉專

石虎 保育類野生動物
想看可愛萌寵、健康保健資訊、教養方法、帶毛孩吃喝玩樂，快來加入寵物部落FB粉絲團！ 點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

深化生態保育決心 南市野放7隻救援康復面琵鷺

啥味道？外帶壽司驚覺被加了「老人味」 日網友嚇壞追問店家

影／海豚母子慘分離…糙齒海豚集體擱淺 幼豚不治其餘成功野放

壽司、台菜配叻沙！欣葉「聖誕派對餐」一次吃三國料理

相關新聞

狗玩具動起來？ 超可愛「黑色小狗」誤闖民居 真面目是瀕臨絕種

太可愛了！澳州塔斯曼尼亞州有家庭迎來不速之客，當地1名媽媽聽到家中的狗狗發出奇怪聲音，她查看後發現地上有隻像狗玩具的「絨毛娃娃」，上前撿起時「絨毛娃娃」突然動起來，嚇得她吵醒了全家人，最後要丈夫拿掃把驅趕。那隻動物原來是瀕臨絕種…

野放石虎驚傳發報器發出死亡訊號 團隊協尋期盼好消息

農委會特有生物研究保育中心野生動物急救站、「石虎保育大使 阿虎加油」臉書粉專，27日才共同發文慶祝石虎「壽司」野放滿1周年...

通報發現黑熊 首例領「生態薪水」

花蓮卓溪鄉秀巒部落布農族人蘇明生本月22日在自家雞舍發現台灣黑熊覓食，主動通報並裝設監視器，拍到黑熊身影，花蓮林管處昨表...

黑鳶調查創30年新高 南北族群有感增加保育人員激勵

黑鳶是台灣珍貴稀有保育類動物，近年來保育觀念抬頭，農友的友善耕作，2022全台黑鳶黃昏聚集同步調查數量879隻，創下從1...

海邊驚見蟹身蝦頭詭異生物！專家解答是珍貴「海知了」：台灣也能看到牠

新品種海洋生物？一名女子跟家人到海邊玩，看到沙灘上竟然出現一隻蟹身蝦頭的詭異生物，讓她相當好奇拍下影片詢問廣大往有這是什麼品種，結果答案令她相當意外。

巨熊闖進家吃狼寶寶！狼夫妻不畏身高差「猛攻擊退敵人」護子英勇片瘋傳

保護孩子是做父母的天性，不管是人類還是動物都一樣。日前一段直擊影片在網路上掀起熱議，一隻巨大黑熊闖入狼群的棲息地想要獵食幼狼，此舉被狼父母馬上發現後進行追逐戰，雙方你來我往的攻防相當驚險。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。