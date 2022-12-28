【動物冷知識】我不是真的快樂～動物界的「笑」超容易被誤會

「你不是真正的快樂～」

哈囉大家好，我是帽帽！

你有發現嗎？海豚總是笑臉迎人，似乎沒看過他們展現出不開心的表情！

今天我們一起來看看動物「微笑」的冷知識吧！

比起在海洋館玩球，他們應該更喜歡在大海裡吸河豚吧（？

有些海洋館會做海豚的表演活動，雖然現在動保意識抬頭，但難免會有海豚受傷害的情況發生，海豚微笑的背後也許隱藏著巨大的痛苦(๑•́︿•̀๑)

笑翠鳥是澳洲特有的翠鳥科，因為聲音很像人類的笑聲，所以被取名為笑翠鳥。

他們的叫聲有一種魔性，聽著聽著不自覺就跟著一起笑了( ⑉¯ ꇴ ¯⑉ )

我們認知中露出雙排牙齒的笑，對黑猩猩來說卻是帶有恐懼的負面觀感。真正黑猩猩開心的笑是只露出下排的牙齒，偶爾還會配上類似笑聲的聲音。

所以下次有機會看到黑猩猩，可以試試戽斗跟他們交朋友（誤！

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