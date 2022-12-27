婦涉不當飼養犬隻致死遭檢舉 竹縣動保所開罰

范姓女子日前疑不當飼養，導致1隻犬隻死亡遭檢舉；新竹縣動物保護防疫所今天表示，現場還發現14隻吉娃娃，為避免犬隻再遭危害，已強制全數沒入，而女子將依動保法開罰。

動保所告訴中央社記者，民眾檢舉范姓女子在新竹竹東鎮民宅內疑照顧不當，導致1隻狗死亡，經前往現場查看發現場內還有14隻吉娃娃，環境髒亂、惡臭，犬隻有出現皮膚病等情形。

動保所說，待釐清相關事證後，將針對女子飼養不當、犬隻未絕育及未辦理寵物登記等部分依動保法開罰。

動保所表示，現場確有飼養不當行為，不排除可能為非法繁殖業者，至於女子是否故意虐待犬隻致死等也將釐清。

動防所表示，如果飼養不當致死，將依法開罰新台幣1.5萬元到7.5萬元；犬隻未絕育部分，將開罰5萬元到25萬元；未辦理寵物登記將開罰3000元到1.5萬元。