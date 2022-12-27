快訊

疫情升溫 相隔月餘再破兩萬人！本土今增2萬4427例

一夜回到解放前？大陸「全面放開」 極端解封的疫情錯亂

官員大合照惹「魔獸」不爽走人？球團依賴政府奶水是問題

一隻台灣黑熊之死紀錄片 省思人熊關係

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
「一隻臺灣黑熊之死－711 / 568的人間記事」紀錄片，兩度經過救治野放的黑熊因受困陷阱，遭殺害並掩埋的結局，令人沉痛與不捨。記者侯永全／翻攝
「一隻臺灣黑熊之死－711 / 568的人間記事」紀錄片，兩度經過救治野放的黑熊因受困陷阱，遭殺害並掩埋的結局，令人沉痛與不捨。記者侯永全／翻攝

一隻在深山野外生存活動的大公熊曾誤入果園、侵入民宅，引起部落居民的不安與軒然大波。紀錄東卯山黑熊，經過兩度救援、野放，最終遇害完整過程的「一隻臺灣黑熊之死－711 / 568的人間記事」，是一部生態人文紀錄片，也是一支台灣黑熊與人類相遇的故事。

這部由農委會林務局製作的紀錄片，今天舉行發表會，透過影片讓民眾了解東卯山黑熊回歸山林的坎坷歷程，並思索人熊的理性相處之道。

編號711/568的大公熊原為林務局東勢林區管理處107年11月繫放研究個體，自109年10月至111年5月間，歷經兩次誤中陷阱、救治及癒後野放，最終遭兩名武界當地的獵人因發現黑熊受困於其所設置的陷阱，擔心因此遭法辦，索性將568殺害並掩埋企圖滅證，涉案三人因而遭到起訴。

林務局長林華慶表示，如果獵人在發現誤捕黑熊時能立即通報，便不會受罰，而568就能逃過死劫，但這需要獵人對政府有完全的信任，以及社會對原住民傳統狩獵的理解與包容。林務局也宣導以能防止誤傷非目標物種的改良式獵具，取代傳統套索。林華慶強調，因防治農損或傳統狩獵而誤捕黑熊時，只要立即通報、協助救援，就不會被追究法律責任，而對於商業性狩獵，則會加強查緝。

東卯山黑熊遇害後，林務局決定將其遭遇，以及參與救援、照養、野放過程的現場人員心情故事，與各公私部門在為台灣黑熊保育努力的身影，完整歷程以紀錄片方式忠實呈現，也希望透過山村居民的視角，省思人熊該如何理性互動。

林務局各林區管理處將結合黑熊保育宣導，至全台黑熊分布熱區的重點山村部落舉辦紀錄片放映活動，讓民眾了解黑熊救傷通報、狩獵自主管理及改良式獵具使用等議題，也希望藉此扎根保育，建立人熊理性共存關係。有興趣民眾可至臉書「林務局─森活情報站」專頁查看放映資訊，而有公益播放需求的公私部門，林務局也會無償授權提供播映。

「一隻臺灣黑熊之死－711 / 568的人間記事」紀錄片，以衛星定位詳細記錄黑熊在山林間的足跡。記者侯永全／翻攝
「一隻臺灣黑熊之死－711 / 568的人間記事」紀錄片，以衛星定位詳細記錄黑熊在山林間的足跡。記者侯永全／翻攝
林務局長林華慶（左）及紀錄片導演顏妏如（右二）出席「一隻臺灣黑熊之死－711 / 568的人間記事」紀錄片發表會。記者侯永全／攝影
林務局長林華慶（左）及紀錄片導演顏妏如（右二）出席「一隻臺灣黑熊之死－711 / 568的人間記事」紀錄片發表會。記者侯永全／攝影
林務局與保育的相關工作人員將遇害的黑熊合力扛下山。記者侯永全／攝影
林務局與保育的相關工作人員將遇害的黑熊合力扛下山。記者侯永全／攝影

台灣黑熊 紀錄片 野放
想看可愛萌寵、健康保健資訊、教養方法、帶毛孩吃喝玩樂，快來加入寵物部落FB粉絲團！ 點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

半年內死了兩隻台灣黑熊 林務局發表紀錄片喚人熊省思

NBA／「林來瘋」紀錄片入圍奧斯卡 林書豪：太瘋狂了！

影／速食外賣放門口…黑熊只叼走炸雞薯條 對沙拉不屑一顧

日男登山遇上黑熊 遭飛撲撞下山跌落30米懸崖慘死

相關新聞

家中調皮狗誤開吹風機 耶誕夜差點被火燒厝

英國一名女性在耶誕夜回到家，發現自己家著火，而罪魁禍首竟然是家中的寵物犬。回到家看到被燒毀的床，一旁還站著一隻兩眼無辜、很像承認自己做錯事的狗，讓她哭笑不得。

棄猴懷中狗 脊椎斷 餓死2天

嘉義縣東石鄉一隻公獼猴緊抱小黑狗，嘉義縣家畜所連日派人救狗失敗，小黑狗被發現掛在樹上死亡，家畜所昨天解剖發現小黑狗身體被...

車行老闆逮到120公分「巨無霸大老鼠」！他曝：當時以為一隻野兔跑過去

中國大陸南方的老鼠非比尋常，有時會出現體型大到不科學的老鼠，有居民逮到一隻跟野兔一樣大的野生老鼠，身長超過100公分非常嚇人。

傻貓母女取暖「雙雙把自己烤糊」還燒在同個地方 飼主悲喊：你想被烤死阿？

今年冬天格外寒冷，大陸許多地方都已冰天雪地，毛小孩也想取暖。但有兩隻傻貓母女靠暖爐太近，把自己的背都烤焦了，讓飼主傻眼。

真的有「米老鼠」！他掀米缸被迫收聖誕驚喜 網見照片崩潰：整桶燒掉

名符其實的米老鼠？有民眾近日難得心血來潮打算下廚，沒想到一掀開米缸蓋子卻看到一隻「正宗米老鼠」對著他Say Hello。照片吸引超過2萬人按讚，許多人留言笑說「老鼠愛大米」，也有人崩潰表示「我會把這米缸炸掉」。

爸媽發高燒起不來「柯基旁邊高歌幾十分鐘」 他被吵到受不了1招手動關麥

手動關閉毛小孩喇叭？一名男子日前發高燒人不舒服躺在床上，家中飼養的柯基因為寂寞就待在爸爸身邊不斷發出像是唱歌般的叫聲，一叫就是好幾十分鐘，男子有點受不了柯基太吵，就用手輕輕捏住狗狗的嘴巴示意牠「不要再唱歌了」，影片曝光後吸引網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。