一隻台灣黑熊之死紀錄片 省思人熊關係

一隻在深山野外生存活動的大公熊曾誤入果園、侵入民宅，引起部落居民的不安與軒然大波。紀錄東卯山黑熊，經過兩度救援、野放，最終遇害完整過程的「一隻臺灣黑熊之死－711 / 568的人間記事」，是一部生態人文紀錄片，也是一支台灣黑熊與人類相遇的故事。

這部由農委會林務局製作的紀錄片，今天舉行發表會，透過影片讓民眾了解東卯山黑熊回歸山林的坎坷歷程，並思索人熊的理性相處之道。

編號711/568的大公熊原為林務局東勢林區管理處107年11月繫放研究個體，自109年10月至111年5月間，歷經兩次誤中陷阱、救治及癒後野放，最終遭兩名武界當地的獵人因發現黑熊受困於其所設置的陷阱，擔心因此遭法辦，索性將568殺害並掩埋企圖滅證，涉案三人因而遭到起訴。

林務局長林華慶表示，如果獵人在發現誤捕黑熊時能立即通報，便不會受罰，而568就能逃過死劫，但這需要獵人對政府有完全的信任，以及社會對原住民傳統狩獵的理解與包容。林務局也宣導以能防止誤傷非目標物種的改良式獵具，取代傳統套索。林華慶強調，因防治農損或傳統狩獵而誤捕黑熊時，只要立即通報、協助救援，就不會被追究法律責任，而對於商業性狩獵，則會加強查緝。

東卯山黑熊遇害後，林務局決定將其遭遇，以及參與救援、照養、野放過程的現場人員心情故事，與各公私部門在為台灣黑熊保育努力的身影，完整歷程以紀錄片方式忠實呈現，也希望透過山村居民的視角，省思人熊該如何理性互動。

林務局各林區管理處將結合黑熊保育宣導，至全台黑熊分布熱區的重點山村部落舉辦紀錄片放映活動，讓民眾了解黑熊救傷通報、狩獵自主管理及改良式獵具使用等議題，也希望藉此扎根保育，建立人熊理性共存關係。有興趣民眾可至臉書「林務局─森活情報站」專頁查看放映資訊，而有公益播放需求的公私部門，林務局也會無償授權提供播映。