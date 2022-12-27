快訊

台大畢業證書加註「在職專班」 李家同：等於承認台大教育有問題

剩半個月考學測！今恐收兵役延長大禮 94年次男生崩潰

陶朱隱園頂樓夜宴曝光！謝金河讚「威京小沈」：人生永不止息代表

聽新聞
test
0:00 / 0:00

家中調皮狗誤開吹風機 耶誕夜差點被火燒厝

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一名女子，因為家裡的狗狗跳床不小心打開吹風機，導致床被燒毀，差點引起全屋火災。圖擷自Metro
英國一名女子，因為家裡的狗狗跳床不小心打開吹風機，導致床被燒毀，差點引起全屋火災。圖擷自Metro

英國一名女性在耶誕夜回到家，發現自己家著火，而罪魁禍首竟然是家中的寵物犬。回到家看到被燒毀的床，一旁還站著一隻兩眼無辜、很像承認自己做錯事的狗，讓她哭笑不得。

根據《 Metro》報導，據了解這隻狗因為跳到床上，不小心打開吹風機而引起火災。由於吹飛機被放在床上，而床上都是布織品，因此房間很快就燒起來。這也驚動鄰居打給消防隊，當地消防車很快到現場滅火。

救災人員表示，當天晚上消防局接獲通報，一間民房冒出黑煙，消防隊員很快出動，抵達現場控制火勢，進入查看後迅速找到起火點，也順勢找到起火兇手。屋主回來後，讓家中失火的寵物犬在前面等著，最後都到醫院接受檢查與治療。

消防局也呼籲民眾，不在家時務必將插頭拔掉，也盡量不要把電器放在床上，避免不必要的危險發生。

寵物 吹風機 火災
想看可愛萌寵、健康保健資訊、教養方法、帶毛孩吃喝玩樂，快來加入寵物部落FB粉絲團！ 點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

萬元大餐好貴！他起床後發現千元鈔被狗咬爛 嘆：錢有收好

準新娘炸薯條引發大火毀容 全身燒燙傷不得不取消婚禮

好市多「車用脫困滅火棒」能保命？ 內行人教逃難時正確用法

獨自照顧臥病在床的丈夫兒子 婦人儲蓄見底狠心放火燒全家

相關新聞

家中調皮狗誤開吹風機 耶誕夜差點被火燒厝

英國一名女性在耶誕夜回到家，發現自己家著火，而罪魁禍首竟然是家中的寵物犬。回到家看到被燒毀的床，一旁還站著一隻兩眼無辜、很像承認自己做錯事的狗，讓她哭笑不得。

棄猴懷中狗 脊椎斷 餓死2天

嘉義縣東石鄉一隻公獼猴緊抱小黑狗，嘉義縣家畜所連日派人救狗失敗，小黑狗被發現掛在樹上死亡，家畜所昨天解剖發現小黑狗身體被...

不只人類！研究發現鯨豚也會罹患「阿茲海默症」 擱淺就是失智症狀之一

阿茲海默症是一種會讓患者大腦逐漸萎縮的大腦疾病，通常會大大影響患者的腦部功能與生活品質，目前除了人類之外，還沒有發現其他物種罹患阿茲海默症的證據。但是最近國外有科學家解剖鯨豚大腦，發現牠們的大腦有類似人類阿茲海默患者的生物標記（Biomarker），並推測阿茲海默產生的失智症狀可能是鯨豚擱淺的原因之一。

車站警犬收耶誕禮物「忘記自己在上班」嗨爆猛撲警員：快陪我玩！

位於美國芝加哥的聯合車站是一座大型火車站，人來人往可以說是非常繁忙，在聖誕節日期間，車站中央大廳還會佈置起聖誕樹，讓旅客感受一下耶誕氣氛。而有網友就在社群上分享一段影片，是有一隻在經常在車站巡邏的警犬拿到屬於牠的聖誕禮物時，高興到忘記自己正在上班。

「自帶白紗蓬蓬裙」長毛貓優雅公主坐 網驚：這是喵八戒吧？

不少人相當注重自己的體態，然而看到毛小孩「胖胖的」，又會覺得牠們看起來很可愛，絲毫不在乎牠們的身材如何走樣。在微博上就有一段影片，有一隻貓咪坐下來時溢出來的肚子肉肉就引起網友們的討論。

性趣缺缺 樹獺夫妻磨合2年 終生寶寶

台北市立動物園二趾樹獺一直在國內外尋找合適配對對象，最後從花蓮新光兆豐農場找來母二趾樹獺「蘇珊」，與園內的「葉橙」配對，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。