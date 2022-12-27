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家中調皮狗誤開吹風機 耶誕夜差點被火燒厝
英國一名女性在耶誕夜回到家，發現自己家著火，而罪魁禍首竟然是家中的寵物犬。回到家看到被燒毀的床，一旁還站著一隻兩眼無辜、很像承認自己做錯事的狗，讓她哭笑不得。
根據《 Metro》報導，據了解這隻狗因為跳到床上，不小心打開吹風機而引起火災。由於吹飛機被放在床上，而床上都是布織品，因此房間很快就燒起來。這也驚動鄰居打給消防隊，當地消防車很快到現場滅火。
救災人員表示，當天晚上消防局接獲通報，一間民房冒出黑煙，消防隊員很快出動，抵達現場控制火勢，進入查看後迅速找到起火點，也順勢找到起火兇手。屋主回來後，讓家中失火的寵物犬在前面等著，最後都到醫院接受檢查與治療。
消防局也呼籲民眾，不在家時務必將插頭拔掉，也盡量不要把電器放在床上，避免不必要的危險發生。
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