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【動物冷知識】尖刺能禦敵也能防震！小刺蝟超強「抗震技術」連專家都來學

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？刺蝟身上的尖刺不但可以抵禦獵食者，也可以幫助他們受到碰撞時的傷害唷！

今天我們一起來看看動物刺刺冷知識吧！




橄欖球是美國流行的一種競技體育運動，比賽期間充滿著碰撞，更有運動員因此出現腦震盪的情況。科學家藉由研究刺蝟的尖刺，研發的「超級抗震頭盔」，讓運動員減少受傷，延長運動生涯。這抗震技術還可以應用在汽車上的兒童安全座椅、運動鞋和護老院的地板上。




以前有人認為豪豬的尖刺可以擲出刺向敵人是錯誤的，他們只是比較容易脫落而已。

雖然尖刺不會讓獵食者立即喪失生命，但獵食者還是有可能會因為傷口感染而死亡。




海膽的學名Echinoidea，意思是「像豪豬般的動物」，又名「還刺蝟」。

參考連結：123

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