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來自地獄的四尾妖蛾？網友怕爆狂問：張牙舞爪的觸鬚是什麼

聯合新聞網／ 綜合報導
網友拍下黑條灰燈蛾的照片並詢問是什麼生物。圖擷自爆廢公社
網友拍下黑條灰燈蛾的照片並詢問是什麼生物。圖擷自爆廢公社

生物界真奇妙，有網友PO出如異形般生物的照片，其實是「雄性黑條灰燈蛾」，下體的觸鬚是求偶器官，稱之為「發香器」，用來接收、散發費洛蒙訊息，不過許多人看了之後還是覺得超可怕。

有網友在臉書社團「爆廢公社PO出一張如異形般的生物的照片，驚恐詢問「這什麼東西？」，下方留言有解答是「黑條灰燈蛾」，下體的觸鬚是求偶器官，求偶完畢後就會縮回去。

據《泛科學》文章指出，黑條灰燈蛾（Creatonotos gangis）廣泛分布在東南亞與北澳洲的生物，台灣也有牠的蹤跡，雄蛾尾部的生殖構造稱之為——發香器（Coremata），平時會收納在腹部第七、八體節間，只有在求偶時，才會經由氣孔充氣鼓脹起來。

因此在繁殖季，性費洛蒙的刺激下，雄蛾會展示發香器，雌蛾則選擇交配對象，觸角用來接收、發布費洛蒙訊息，最後文章作者柏諺笑稱「下次在野外看到牠們時，可別打擾人家脫魯」。

不過許多網友還是紛紛覺得驚恐表示，「四尾妖蛾喔」、「好可怕」、「這隻比蟑螂還恐怖」、「哇，長得真奇怪也可怕」、「摩斯拉進化」。還有人留言，「毛好多喔」、「這隻蟲叫『準備換新家』」、「快丟你的寶貝球，把牠收服起來」、「異形變種，感覺很厲害」、「快，讓牠知道你拖鞋穿幾號」。

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