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馬來熊常踱步 北市動物園豐富活動環境盼改善

中央社／ 台北16日電

台北市立動物園馬來熊「小熊妹」及「熊霸」常出現踱步、過度理毛等刻板行為，園方為此以落葉堆、倒木、棲架來豐富化活動環境，並每天提供多樣化食物，希望給牠們最好的照顧。

根據台北市立動物園網站，馬來熊為現存體型最小的熊，原本棲息在東南亞熱帶雨林中，但因為人類開發而喪失生活環境，面臨絕種危機，名列國際自然保護聯盟（IUCN）紅皮書。

北市動物園的馬來熊多數是政府查緝沒入或民眾捐贈而來，「小熊妹」及「熊霸」則是在園內誕生的姊弟。不過動物園觀察到，住在熱帶雨林區的牠們偶爾會出現來回踱步、過度理毛等刻板行為。

動物園今天透過新聞稿說明，圈養動物產生刻板行為的主要原因，普遍被認為是缺乏能配合其自然習性的環境或方法，熊科動物尤其有高機率發生，必須透過環境豐富化、行為豐富化、提供多樣化食物等方法來緩解。

動物園表示，「小熊妹」不時會過度理毛、來回踱步、發出「咕咕」的叫聲；「熊霸」也會踱步，甚至嘔出食物再吃掉，照養團隊因此加密觀察及記錄頻率，並腦力激盪出各種改善策略。

動物園指出，照養團隊會不時在活動場提供竹桿、植栽、落葉堆、倒木等設施，並製作大型且可攀爬的棲架、水桶，讓姊弟倆可以玩耍或翻找食物，同時每天提供多樣化餐點，包含蟲蟲大餐、無花果乾、甘蔗等，還不斷變化餵食時間，讓牠們保持新鮮感。

動物園發現，「小熊妹」特別喜歡把野生山蘇整棵拔起來玩，與弟弟「熊霸」都愛吃蟲和偏甜水果，刻板行為稍微有改善，希望在照養團隊持續用心下，兩隻熊的狀態能越來越好。

動物園發言人曹先紹向中央社記者表示，由於馬來熊屬於棲地喪失的易危物種，域外保育非常重要，而「小熊妹」及「熊霸」都是年輕、仍具有繁殖能力的個體，所以園方與東南亞動物園界保持密切聯繫，期盼將來有機會聯姻。

動物園 團隊
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