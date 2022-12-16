桃園動保處防禽流感造訪養雞場 查獲疑似犬隻非法養殖場

桃園市政府動物保護防疫處今天上午表示，日前例行訪視各地養雞場防患禽流感，在蘆竹區大坑山區一處養雞場旁，發現疑似非法繁殖場，13日會同蘆竹警分局查獲博美、瑪爾濟斯、西施等38隻品種犬。

動保處指出，現場環境相當惡劣，不僅滿地糞尿臭氣四溢，開放式空間遮蔽不足，山區寒冷低溫、到處散落鏽蝕變形或破損的籠子外，多數犬隻毛髮凌亂、指甲過長、患有皮膚病和眼疾且並未獲得妥善醫療。涉案的吳姓業者無法確切交代犬隻來源，僅表示在無制定動物保護法前是繁殖業者，已養狗30多年。

動保處和警方在現場還發現多數母犬乳頭腫大，應已生產多次，且公母犬皆未絕育又有混養情形，考量全案還有許多待釐清事項，並顧及犬隻健康等因素，已先行扣留全數犬隻和照護，後續調查若違法事實明確，一旦涉及非法經營繁殖、買賣犬隻等，將依動物保護法第25之2條規定，處10萬元以上300萬以下罰鍰，並沒入犬隻。