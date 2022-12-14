【動物冷知識】對入侵者毫不留情！袋熊靠這「致命一招」粉碎敵人頭顱
哈囉大家好，我是帽帽！
前年澳洲大火，澳洲報導袋熊因為讓其他森林動物到自己的洞穴裡避難而爆紅，這麼溫柔可愛的袋熊，卻有一招自保技能，能夠反殺他們的捕食者！
今天我一起來看看動物的反殺技能吧！
袋熊的屁股由四塊硬骨組成，相當堅硬！如果看見自己的洞穴內有其他入侵者，也會瘋狂的攻擊他們，最後用堅硬的屁屁壓碎入侵者的頭顱！
這樣看來澳洲大火時，願意讓其他森林動物進入洞穴避難的袋熊真的很溫柔哇❤️
2013年就有一位澳洲飼主上傳了自家狗狗被袋鼠壓進水裡的畫面，飼主表示他拍了兩段影片後，也跳入水中拯救狗狗，因為狗狗已經被袋鼠完全壓進水裡。
Fun Australian fact - this kangaroo is waiting for pursuers to come into the water with him, where he will try to drown them. They are extremely good at it.— Cormac Farrell (@jagungal1) 2020年12月23日
Never, ever go into water with a kangaroo. Everything has lots of innovative ways to kill you here. https://t.co/ckcANcGnPa
蛇鰻能夠用鋒利的尾部，在海底泥沙中挖洞躲藏，一有捕食的機會就會衝出泥沙捕食獵物。正因為這樣的習性，所以蛇鰻才從蒼鷺的腹中鑽出。
畫面中後來蛇鰻可能離水太久也死掉了，蒼鷺在拍攝者離開前依然行動自如，但最後可能也會因為失血過多或傷口感染而死亡。
Alien-like photo shows snake eel dangling out of heron's stomach in midair https://t.co/eQZKOB6kdA pic.twitter.com/H2lnxyxSb1— Live Science (@LiveScience) 2020年11月10日
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