【動物冷知識】對入侵者毫不留情！袋熊靠這「致命一招」粉碎敵人頭顱

哈囉大家好，我是帽帽！

前年澳洲大火，澳洲報導袋熊因為讓其他森林動物到自己的洞穴裡避難而爆紅，這麼溫柔可愛的袋熊，卻有一招自保技能，能夠反殺他們的捕食者！

今天我一起來看看動物的反殺技能吧！

袋熊的屁股由四塊硬骨組成，相當堅硬！如果看見自己的洞穴內有其他入侵者，也會瘋狂的攻擊他們，最後用堅硬的屁屁壓碎入侵者的頭顱！

這樣看來澳洲大火時，願意讓其他森林動物進入洞穴避難的袋熊真的很溫柔哇❤️

2013年就有一位澳洲飼主上傳了自家狗狗被袋鼠壓進水裡的畫面，飼主表示他拍了兩段影片後，也跳入水中拯救狗狗，因為狗狗已經被袋鼠完全壓進水裡。

Fun Australian fact - this kangaroo is waiting for pursuers to come into the water with him, where he will try to drown them. They are extremely good at it.

Never, ever go into water with a kangaroo. Everything has lots of innovative ways to kill you here. https://t.co/ckcANcGnPa — Cormac Farrell (@jagungal1) 2020年12月23日

蛇鰻能夠用鋒利的尾部，在海底泥沙中挖洞躲藏，一有捕食的機會就會衝出泥沙捕食獵物。正因為這樣的習性，所以蛇鰻才從蒼鷺的腹中鑽出。

畫面中後來蛇鰻可能離水太久也死掉了，蒼鷺在拍攝者離開前依然行動自如，但最後可能也會因為失血過多或傷口感染而死亡。

Alien-like photo shows snake eel dangling out of heron's stomach in midair https://t.co/eQZKOB6kdA pic.twitter.com/H2lnxyxSb1 — Live Science (@LiveScience) 2020年11月10日

參考資料：1／2／3