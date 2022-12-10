冬候鳥樂園鰲鼓濕地10周年慶 看見自然的律動開展

林務局嘉義林區管理處上午在鰲鼓濕地森林園區，舉辦2022鰲鼓濕地生活節開幕，處長張岱與來賓共同切蛋糕慶祝鰲鼓濕地開園十周年，看見自然的律動開展，象徵鰲鼓濕地生態保育及在地人文歷史教育邁向新里程碑。

開場表演，由獲得嘉縣音樂比賽絲竹室內樂優等的12名下楫國小學童，用歡樂優雅國樂開場譜出「聲」命力。「非洲灰鸚鵡腹語」表演採詼諧對答方式，點出鰲鼓濕地轉圈圈高手（琵嘴鴨）跟鳥類大軍（鸕鶿）特別的覓食方式，吸引大小朋友目光。

嘉義林管處培訓鰲鼓濕地解說服務團隊，維護濕地資源景觀及環境，林管處頒感謝狀給12名解說員，服務團隊成立設立東石鄉環境保育及社會公益基金，將所得解說費用撥出一定金額作港口、四股及鰲鼓社區發展協會社區公益基金。

市集入口意象「森活起點」拱門設計源自「開始」概念，由大地藝術家撿拾濕地北堤漂流木，結合廢棄保麗龍製成濕地鳥類公仔意象，讓民眾進入拱門拍照打卡時，體會循環經濟廢棄物再利用重要性。

市集以10多種藤類及樹枝編織技藝，集結20名大地藝術家，耗時1個月模仿鳥類製作「巨型鳥巢」，以「無痕山林」概念為主軸，邀集苔球植栽手作、生態噴畫創作、漁廢蚵殼窯燒陶器、鳥類保育手作文創及種子創作等類型攤商參與，17日周末上午早上10點到下午3點還有一場綠色森活市集。