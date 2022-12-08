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【動物冷知識】無法直視了！蝦子尾巴竟和「這款恐怖昆蟲」成分相同
哈囉大家好，我是帽帽！
你知道嗎？蝦子的尾巴成分，居然跟某種昆蟲一樣！
是什麼昆蟲呢？今天我們一起來看看動物尾巴的冷知識把！
肥尾羊的脂肪囤積在尾巴兩側和尾巴的前 3-5 節椎骨上。
為什麼他們的脂肪就長在駝峰、尾巴，我們就要長在肚子上(๑•́︿•̀๑)
同為海洋哺乳類的海牛、儒艮，他們的後肢已退化，尾巴就真的是尾巴了！
蝦子尾巴與蟑螂翅膀主成分都是「甲殼素」。螃蟹等甲殼類的殼以及甲蟲類等昆蟲的外骨骼，也都富含甲殼素。甲殼素能夠維持消化道機能、提升防護、阻斷飲食中的油膩，非常實用！(◍¯∀¯◍)
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