海豚擱淺高雄汕尾漁港外側近海 海巡人員助安置

今天上午有民眾在高雄林園汕尾漁港外側防坡堤與沙灘間發現海豚，由海巡與成大研究人員合力移到四草鯨豚搶救站安置。成大表示，這是成年印太瓶鼻海豚，身上無明顯外傷。

海巡人員表示，今天上午6時20分多接獲民眾通報，在林園汕尾漁港外側防坡堤與沙灘間的近海海域，發現1隻海豚，海巡人員趕往現場，同時啟動海保救援網（MARN）通報，在專業人員指示下，協助扶正海豚，移往淺水區域避免海豚嗆水，並蓋上毛巾保濕。

成大海洋生物暨鯨豚研究中心也在臉書發文表示，專業人員抵達後，與海巡、海保巡查員共同合作，將海豚移動到大型車輛上，在下午1時左右抵達位在四草的鯨豚搶救站。先由志工與工作人員進池，輔助鯨豚保持氣孔在水面上，預計今天晚上進行基本檢查與醫療。

成大指出，這是一隻印太瓶鼻海豚，體長236cm，腹側有斑點，是成年個體；初步觀察測量，身上無明顯外傷，體型稍微消瘦，有緊迫現象。