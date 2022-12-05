活動空間充足 大貓熊圓寶展開獨立訓練

台北市立動物園大貓熊「圓寶」已經2歲又5個月大，超過野外個體展開獨立生活的年紀，隨著園內展示場完工、活動空間充裕，動物園今天起將逐漸讓牠習慣獨立生活。

由於大貓熊為獨居型動物，為了給予「圓寶」足夠的生活空間，台北市立動物園大貓熊館4月開始準備進行裝修作業，要新增室內欄舍、作業通道、照養空間，並改善空調配置。

動物園今天透過新聞稿表示，隨著大貓熊館場地調整及改善工程竣工，照養團隊經過各項評估並依循國際大貓熊專家群的建議後，決定今天開始漸進式地訓練「圓寶」獨立生活的能力。

動物園指出，野外大貓熊約在1.5歲至2歲間離開媽媽，而「圓寶」的姊姊「圓仔」是在2015年、530日齡（約1.5歲）時啟動獨立訓練，如今「圓寶」已經2歲又5個月大，牙早已長齊、體重來到94.3公斤，自行用餐完全沒問題。

動物園說明，「圓仔」當初只花了約兩週時間就順利和媽媽分開，現在「圓寶」的訓練將延續「圓仔」模式，白天開園時照常和媽媽一起活動，閉園後則透過食物引導，讓「圓寶」主動走到不同房間休息，照養團隊將密切觀察並仔細評估「圓寶」和媽媽的狀況，慢慢地增加分房時間，滾動式調整每天訓練強度。

動物園強調，雖然許多粉絲可能會不捨母女即將分離，但為了順應動物自然的生態習性與節奏，「圓寶」仍必須獨立，就像小朋友遲早要改掉吃奶嘴的習慣一樣。

動物園表示，「圓寶」和媽媽「圓圓」一起生活的日子開始倒數，建議粉絲如果想捕捉母女同框的畫面，請不要再猶豫、現在就出發，同時祝福「圓寶」能順其自然地長大。