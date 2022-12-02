搓土後再吃 台北動物園「蟲蟲大餐」豐富動物覓食行為

台北市立動物園今天表示，園內昆蟲館提供能穩定累代繁殖的昆蟲給雜食性動物們打牙祭，這些都是「中央廚房」動物飼料調配中心菜單上沒有的食物，不僅增加動物的食物多樣性，也同時補充營養及豐富牠們的覓食行為，小動物們都吃得津津有味。

台北動物園表示，昆蟲是世界上種類最多的動物類群，昆蟲館的保育員不論遇到什麼樣的昆蟲需要典藏，都會力求突破讓所飼養的物種能穩定累代繁殖。考量昆蟲有多產且生活史短的特性，在確定物種累代沒有問題的情況下，留下保種及提供教育展示的數量後，保育員會將特別多養的個體提供給園區內雜食性的動物們加菜，變成動物園內負責動物營養的動物飼料調配中心採買不到的「隱藏版蟲蟲大餐」。

台北動物園表示，昆蟲館自2017年開始提供的隱藏版蟲蟲大餐，包括鞘翅目及鱗翅目的幼蟲、蟑螂、竹節蟲，以及西洋蜂的幼蟲、成蟲、蛹和含蜜的贅脾等。本土昆蟲因脫逃不會對環境造成影響，因此供應活體，外來物種因有逃脫或溢出危害本土生態的疑慮，就會先冷凍處理再提供給動物食用。

台北動物園表示，品嚐過保育員私廚蟲蟲大餐的動物種類非常多，如箭毒蛙、栗喉蜂虎、棉頭絹猴、懶猴、變色龍、平背閉殼龜、青鸞、大寶冠鳥、紅猴、丹頂鶴、東非狒狒、馬來熊、台灣黑熊和黑猩猩等。保育員表示第一次提供蟲蟲餐給東非狒狒時，牠們經過短暫嘗試，很快就變成饕客了；面對會偽裝的竹節蟲，棉頭絹猴剛開始也懷疑保育員給的食物真的能吃嗎？懶猴平常動作就慢，看到食物也一樣不著急；而紅猴則會先把表面的泥土搓掉。