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搓土後再吃 台北動物園「蟲蟲大餐」豐富動物覓食行為

聯合報／ 記者徐偉真╱台北即時報導
近年來台北市立動物園昆蟲館開始提供能穩定累代繁殖的昆蟲給雜食性動物們打牙祭。圖／台北市立動物園提供
近年來台北市立動物園昆蟲館開始提供能穩定累代繁殖的昆蟲給雜食性動物們打牙祭。圖／台北市立動物園提供

台北市立動物園今天表示，園內昆蟲館提供能穩定累代繁殖的昆蟲給雜食性動物們打牙祭，這些都是「中央廚房」動物飼料調配中心菜單上沒有的食物，不僅增加動物的食物多樣性，也同時補充營養及豐富牠們的覓食行為，小動物們都吃得津津有味。

台北動物園表示，昆蟲是世界上種類最多的動物類群，昆蟲館的保育員不論遇到什麼樣的昆蟲需要典藏，都會力求突破讓所飼養的物種能穩定累代繁殖。考量昆蟲有多產且生活史短的特性，在確定物種累代沒有問題的情況下，留下保種及提供教育展示的數量後，保育員會將特別多養的個體提供給園區內雜食性的動物們加菜，變成動物園內負責動物營養的動物飼料調配中心採買不到的「隱藏版蟲蟲大餐」。

台北動物園表示，昆蟲館自2017年開始提供的隱藏版蟲蟲大餐，包括鞘翅目及鱗翅目的幼蟲、蟑螂、竹節蟲，以及西洋蜂的幼蟲、成蟲、蛹和含蜜的贅脾等。本土昆蟲因脫逃不會對環境造成影響，因此供應活體，外來物種因有逃脫或溢出危害本土生態的疑慮，就會先冷凍處理再提供給動物食用。

台北動物園表示，品嚐過保育員私廚蟲蟲大餐的動物種類非常多，如箭毒蛙、栗喉蜂虎、棉頭絹猴、懶猴、變色龍、平背閉殼龜、青鸞、大寶冠鳥、紅猴、丹頂鶴、東非狒狒、馬來熊、台灣黑熊和黑猩猩等。保育員表示第一次提供蟲蟲餐給東非狒狒時，牠們經過短暫嘗試，很快就變成饕客了；面對會偽裝的竹節蟲，棉頭絹猴剛開始也懷疑保育員給的食物真的能吃嗎？懶猴平常動作就慢，看到食物也一樣不著急；而紅猴則會先把表面的泥土搓掉。

這些蟲蟲大餐引發的行為豐富化是相當有趣且值得觀察的，民眾下次參觀動物園時，可以多留意看看動物們當天吃什麼。

動物保育員以昆蟲餵食動物。圖／台北市立動物園提供
動物保育員以昆蟲餵食動物。圖／台北市立動物園提供
本土昆蟲供應活體，外來物種因有逃脫或溢出危害本土生態的疑慮，就會先冷凍處理再提供給動物食用。圖／台北市立動物園提供
本土昆蟲供應活體，外來物種因有逃脫或溢出危害本土生態的疑慮，就會先冷凍處理再提供給動物食用。圖／台北市立動物園提供
昆蟲館自2017年開始提供的隱藏版蟲蟲大餐，包括鞘翅目及鱗翅目的幼蟲、蟑螂、竹節蟲，以及西洋蜂的幼蟲、成蟲、蛹和含蜜的贅脾等。圖／台北市立動物園提供
昆蟲館自2017年開始提供的隱藏版蟲蟲大餐，包括鞘翅目及鱗翅目的幼蟲、蟑螂、竹節蟲，以及西洋蜂的幼蟲、成蟲、蛹和含蜜的贅脾等。圖／台北市立動物園提供
馬來熊享用「毛象大兜蟲」。圖／台北市立動物園提供
馬來熊享用「毛象大兜蟲」。圖／台北市立動物園提供
棉頭絹猴很喜歡吃竹節蟲。圖／台北市立動物園提供
棉頭絹猴很喜歡吃竹節蟲。圖／台北市立動物園提供
狒狒吃雞母蟲。圖／台北市立動物園提供
狒狒吃雞母蟲。圖／台北市立動物園提供

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