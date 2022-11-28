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台南鳥會緊急救傷 黑面琵鷺N36康復野放

中央社／ 台南28日電

台南鳥會今天發布新聞稿指出，今年來台南度冬黑面琵鷺族群第1隻救傷成功個案，接受照護後康復，繫上腳環編號「N36」，並已於23日早上順利野放

台南鳥會指出，台南有民眾在11月6日於七股區篤加里發現1隻黑面琵鷺癱軟在路旁魚塭，緊急通報1999並聯絡台南鳥會，由鳥會送往慈愛動物醫院金華分院緊急治療，經注射血清以及獸醫師施打點滴後脫離險境。

台南鳥會指出，當時因個體較虛弱需要照護，台南鳥會內空間不足，無法給予足夠空間進行飛行訓練，於是向農委會特有生物保育中心請求協助後續的照護及野放訓練。

台南鳥會指出，21日早上接獲通知指出，N36已達野放標準，與台南市政府等主管機關聯絡後，於23日早上順利野放，感謝各單位快速的救傷支援及協助。

台南 鳥會 野放
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