台南鳥會緊急救傷 黑面琵鷺N36康復野放

許多人都對蛇類感到相當害怕，尤其是毒蛇。在距離巴西聖保羅市35公里的海面上有座風景宜人的小島，但該島因特有種的金色毒蛇氾濫因此有非常可怕的名稱叫「蛇島」，過去曾有一家五口是受雇登島當守衛，最後不到半天全家就慘死在島上。

2022-11-28 17:23