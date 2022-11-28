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長頸鹿寶寶「麥萌」喜交新朋友 偷踢小斑馬屁股

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
大家好我是「麥萌」。圖／北市動物園提供
大家好我是「麥萌」。圖／北市動物園提供

台北市立動物園長頸鹿「小麥」在今年誕下的長頸鹿寶寶「麥萌」，目前已滿三個月大。動物園表示，「麥萌」現在已增加到156公斤，近期嘗試到戶外活動場認識新環境，園方觀察到「麥萌」與斑馬室友「玲瓏」初見面，雙方從一開始感到好奇，現在還會偷踢對方屁股。

動物園表示，經過保育員引導每周以地磅秤重，確認長頸鹿寶寶的體重持續穩定上升，前陣子保育員開始嘗試讓「麥萌」到戶外活動場認識新環境。初次進入大空間的戶外活動場，對「麥萌」而言，是非常新鮮的體驗，當其他長頸鹿正在享用吊籃裡的早餐，好動的「麥萌」早已按捺不住興奮情緒，來來回回在戶外活動場一面急速奔馳、一面甩動前腿。

動物園表示，有趣的是，面對斑馬室友「玲瓏」，「麥萌」起先機警地保持距離，甚至反覆試探，抬起前腿狀似威嚇、狀似遊戲邀請，隨後又偷偷在背後嗅聞對方的味道；而斑馬「玲瓏」向來對身高相仿的小長頸鹿好奇不已，日前已有遊客觀察到牠與「麥萌」一馬一鹿相互嬉戲打鬧、偷踢彼此屁股的密切互動。

動物園表示，台灣氣候相較於長頸鹿原生棲息地「非洲」更加多雨潮濕，為了避免新生長頸鹿有失溫危險，同時也方便保育員觀察長頸鹿寶寶的各項反應與成長狀況，例如，吸食母乳是否順利、自行活動狀況、和欄舍內其他個體間的互動關係是否良好等，所以長頸鹿寶寶出生後，都是讓寶寶跟媽媽先待在室內場地，待牠們身體狀態穩定之際，才有機會從欄舍內移至更寬廣的戶外空間活動。

初次進入大空間的戶外活動場，對「麥萌」而言，是非常新鮮的體驗。圖／北市動物園提供
初次進入大空間的戶外活動場，對「麥萌」而言，是非常新鮮的體驗。圖／北市動物園提供
「麥萌」偷偷在背後嗅聞斑馬室友「玲瓏」的味道。圖／北市動物園提供
「麥萌」偷偷在背後嗅聞斑馬室友「玲瓏」的味道。圖／北市動物園提供
園方表示，遊客若是經過非洲動物區，就有機會遇到新成員「麥萌」。圖／北市動物園提供
園方表示，遊客若是經過非洲動物區，就有機會遇到新成員「麥萌」。圖／北市動物園提供

長頸鹿 動物園
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