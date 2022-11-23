【動物冷知識】吃肉肉才能長肉肉？錯！大猩猩靠「素食」養出大肌肌

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？毛毛蟲全身的肌肉居然比我們人類還要多！

今天我們一起來看看動物的「大肌肌」冷知識吧！

毛毛蟲光頭部就有248條獨立肌肉，每節軀幹分別由70條肌肉控制。雖然渾身充滿肌肉讓他們活動更靈活，但面對獵食者還是會一口被叼走(´•ω•̥`)

象鼻不只能舉重物，也能做出細緻的動作，例如擦拭眼睛和臉，從7公尺高的樹枝上採摘葉子和果實，以及從地裡拔出他們最喜歡的草來吃。

他們也能夠用鼻子敲碎堅果殼，而不會弄碎堅果。真的是非常靈巧的鼻子( 'ω' )و

大猩猩是人猿中最純粹的素食動物，食物中含有1%-2%的小昆蟲，但大多是不小心被吃進肚的。

能夠吃素吃的充滿肌肉，除了大量進食外（大猩猩一天吃18公斤食物，成年男性一天食量約8-9公斤），還有賴強大的腸胃系統，能將植物纖維轉化為能量併合成氨基酸，氨基酸的存在就可以增加肌肉質量。

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