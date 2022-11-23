聽新聞
test
0:00 / 0:00
【動物冷知識】吃肉肉才能長肉肉？錯！大猩猩靠「素食」養出大肌肌
哈囉大家好，我是帽帽！
你知道嗎？毛毛蟲全身的肌肉居然比我們人類還要多！
今天我們一起來看看動物的「大肌肌」冷知識吧！
毛毛蟲光頭部就有248條獨立肌肉，每節軀幹分別由70條肌肉控制。雖然渾身充滿肌肉讓他們活動更靈活，但面對獵食者還是會一口被叼走(´•ω•̥`)
象鼻不只能舉重物，也能做出細緻的動作，例如擦拭眼睛和臉，從7公尺高的樹枝上採摘葉子和果實，以及從地裡拔出他們最喜歡的草來吃。
他們也能夠用鼻子敲碎堅果殼，而不會弄碎堅果。真的是非常靈巧的鼻子( 'ω' )و
大猩猩是人猿中最純粹的素食動物，食物中含有1%-2%的小昆蟲，但大多是不小心被吃進肚的。
能夠吃素吃的充滿肌肉，除了大量進食外（大猩猩一天吃18公斤食物，成年男性一天食量約8-9公斤），還有賴強大的腸胃系統，能將植物纖維轉化為能量併合成氨基酸，氨基酸的存在就可以增加肌肉質量。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言