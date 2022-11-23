聽新聞
test
0:00 / 0:00

【動物冷知識】吃肉肉才能長肉肉？錯！大猩猩靠「素食」養出大肌肌

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？毛毛蟲全身的肌肉居然比我們人類還要多！

今天我們一起來看看動物的「大肌肌」冷知識吧！




毛毛蟲光頭部就有248條獨立肌肉，每節軀幹分別由70條肌肉控制。雖然渾身充滿肌肉讓他們活動更靈活，但面對獵食者還是會一口被叼走(´•ω•̥`)

象鼻不只能舉重物，也能做出細緻的動作，例如擦拭眼睛和臉，從7公尺高的樹枝上採摘葉子和果實，以及從地裡拔出他們最喜歡的草來吃。

他們也能夠用鼻子敲碎堅果殼，而不會弄碎堅果。真的是非常靈巧的鼻子( 'ω' )و

大猩猩是人猿中最純粹的素食動物，食物中含有1%-2%的小昆蟲，但大多是不小心被吃進肚的。

能夠吃素吃的充滿肌肉，除了大量進食外（大猩猩一天吃18公斤食物，成年男性一天食量約8-9公斤），還有賴強大的腸胃系統，能將植物纖維轉化為能量併合成氨基酸，氨基酸的存在就可以增加肌肉質量。


資料連結：1234

大猩猩
想看可愛萌寵、健康保健資訊、教養方法、帶毛孩吃喝玩樂，快來加入寵物部落FB粉絲團！ 點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

【動物冷知識】示愛方式是咬屁屁！雌袋熊超奇葩求偶法

網瘋傳18世紀馬戲團表演者長鼻 19公分榮登金氏世界紀錄

素食熱量很低？網嚇瘋：1素食吃下去比洋芋片肥

看CNN報導來台！外國正妹被店家「1舉動」逼哭：在美國不可能發生

相關新聞

伴侶被偷走！白鵝喪偶天天哀嚎「絕食半個月」抑鬱吐血慘死 飼主見屍痛哭

喪偶之痛莫過如此。一名飼主養了兩隻鵝作為觀賞寵物，結果其中一隻鵝十幾天前被人偷走，怎麼找都找不回，剩下那隻鵝好像已經知道伴侶再也回不來了，絕食半個月後抑鬱吐血身亡，深情的模樣連主人都看哭了。

阿嬤寵溺毛孫無極限！孫女買的「280元高級牛乳」全拿去餵雞 她一聽愣了

阿嬤養的動物可都是金孫。一名網友分享自身經驗，日前他買了價格昂貴的高級牛奶回家，回家發現全被喝完了，問了阿嬤才知道原來是阿嬤疼雞孫子，居然把昂貴的牛奶拿去餵給雞喝完了，讓他好氣又好笑。

體驗水族館「與魚共游」竄出恐怖獨眼巨鯊！2男嚇瘋：牠的尖牙快貼到臉上

鯊魚是不少人害怕的海洋生物。最近一段影片在網路上掀起熱議，2名遊客報名了水族館的與魚共游體驗，結果沒想到竟在水池內遇到一條巨大的「獨眼鯊」，嚇得他們直接定格在原地連動都不敢動，驚悚影片讓不少網友看傻眼。

【動物冷知識】吃肉肉才能長肉肉？錯！大猩猩靠「素食」養出大肌肌

哈囉大家好，我是帽帽！ 你知道嗎？毛毛蟲全身的肌肉居然比我們人類還要多！ 今天我們一起來看看動物的「大肌肌」冷知識吧！

喵星人也瘋世足？「橘貓門將」認真看球秒衝出飛撲 網讚：國家隊需要你

2022卡達世界盃足球賽熱烈進行中，吸引全球狂熱，連貓貓都變成世足賽忠實觀眾。最近一部短片在網路上瘋傳，一隻貓咪熱衷看足球比賽，看到一名球員將球踢出後立刻隔著螢幕接球，展現出國家隊門將的氣勢，讓不少網友直呼「不當守門員可惜了」。

重傷浪貓衝急診室大叫求救！乖趴椅上給醫護治療 暖心護理師最後收編了牠

好聰明的貓貓。一隻身上有著黑白花紋的乳牛貓日前一瘸一拐的衝進急診室，看到醫護人員不斷喵喵叫，就像是在說「快救救我」，護理師發現貓咪疑似受了不小的傷，趕緊抱起檢查發現牠骨折，連忙幫牠做緊急處理並交給醫生治療。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。