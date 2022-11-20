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罕見冬候鳥「羅文鴨」現蹤新竹市金城湖 鳥友朝聖搶拍

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
金城湖水鴨季到來，羅文鴨隱身其中，喜歡棲息內陸湖泊、沼澤等平靜水面，或躲在近水植物叢中休息，不容易觀察到。圖／新竹市政府提供
金城湖水鴨季到來，羅文鴨隱身其中，喜歡棲息內陸湖泊、沼澤等平靜水面，或躲在近水植物叢中休息，不容易觀察到。圖／新竹市政府提供

新竹市香山濕地賞鳥勝地金城湖近日迎來稀有罕見的羅文鴨，吸引許多鳥友前往取鏡。新竹市府指出，近年積極改善濕地生態環境，去年全年紀錄共2萬多隻水鳥，保育類燕鴴及黑嘴鷗更是5年來最大量紀錄，邀民眾把握周末好天氣來趟香山賞鳥小旅行，近距離捕捉候鳥停棲身影。

新竹市府產發處指出，金城湖近日觀察到稀有冬候鳥羅文鴨，披著一身棕灰色樸素外衣，其雖未列入IUCN（紅皮書）瀕危目錄，但棲息地破壞和非法捕獵造成本物種數量銳減，需要投入特別關注；而台灣並不在羅文鴨遷徙路徑內，每年僅有零星幾隻會飛到台灣，在各濕地現蹤，是頗負盛名的「迷鳥」。

產發處說，羅文鴨體長約50公分，又稱「葭鳧」，代表蘆葦叢中的野鴨，主要棲息在北方西伯利亞、蒙古等地，冬季多遷移至日本、朝鮮及中國東部過冬，喜歡棲息內陸湖泊、沼澤等平靜水面，躲在近水植物叢中休息，非常不容易觀察到。

產發處說，往年1至3月也能觀察到羅文鴨雄鳥，身上有著鮮豔的繁殖羽，頭部及面部會轉變為金屬光澤的綠色及銅色羽毛，以及鐮刀狀長長的三級飛羽。

產發處長許智堡說，金城湖具備適合候鳥棲息的優良環境，吸引許多鳥種到訪，市府設置金城湖賞鳥平台，打造觀賞秋冬候鳥遷徙停留的絕佳景點，歡迎大小朋友把握周末好天氣，造訪香山濕地欣賞候鳥及日落美景。

代理市長陳章賢表示，台灣位於東亞水鳥遷徙路線，紀錄鳥種約500多種，香山濕地為北台灣最大濱海濕地，生態資源豐富，過去在國際拉姆薩公約組織會議中，被列為「東亞水鳥保護網棲息地」一環。

陳章賢說，市府先啟動整治紅樹林工作，7年完成香山濕地396公頃紅樹林清除、還原生態棲地，並設置沿岸環境教育，及服務設施金城湖賞鳥平台、海山漁港觀海平台、停車場、賞蟹步道、生態館等，結合17公里海岸自行車道，提供民眾安全舒適的生態體驗環境。

金城湖水鴨季到來，羅文鴨隱身其中，喜歡棲息內陸湖泊、沼澤等平靜水面，或躲在近水植物叢中休息，不容易觀察到。圖／新竹市政府提供
金城湖水鴨季到來，羅文鴨隱身其中，喜歡棲息內陸湖泊、沼澤等平靜水面，或躲在近水植物叢中休息，不容易觀察到。圖／新竹市政府提供
羅文鴨雄鳥有鮮豔的繁殖羽，頭部及面部為金屬光澤的綠色及銅色羽毛，有著鐮刀狀長長的三級飛羽。圖／新竹鳥會jimmy Yao提供的資料照
羅文鴨雄鳥有鮮豔的繁殖羽，頭部及面部為金屬光澤的綠色及銅色羽毛，有著鐮刀狀長長的三級飛羽。圖／新竹鳥會jimmy Yao提供的資料照

濕地 賞鳥 新竹
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