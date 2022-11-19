陸贈大貓熊給卡達…只聽得懂「四川話」 飼育員苦笑：努力學

2022年世足賽將於明（20）日開幕，中國大陸贈送2隻大貓熊「四海」與「京京」予主辦國卡達，2隻大貓熊也將在卡達居住15年。有趣的是，由於2隻大貓熊才剛從中國大陸移到卡達生活，因此牠們目前只熟悉「四川話」。

「四海」與「京京」17日正式在杜哈豪爾熊貓館與民眾見面，但據《新華社》介紹，2隻大貓熊目前只聽得懂「四川話」，因此卡達當地的飼養員正在努力學習四川話，以便能更好地與牠們溝通。

《新華社》也在微博曝光大貓熊與民眾見面的首日的狀況，由於大貓熊聽不懂卡達當地的語言，因此新華社記者實測以四川話叫喚「四海，過來嘛～」，神奇的是「四海」彷彿真的聽得懂一般，從遠處被記者叫喚過來，記者也忍不住驚呼「哇！（四海）真聽得懂（四川話）、真的喊過來了」。

卡達大貓熊館館長高咏思在受訪時透露與「四海」、「京京」訓練溝通是使用普通話和英語，也因為大貓熊們聽不懂其他語言，因此她目前正在努力學習四川話。

大貓熊「四海」在卡達大貓熊館與民眾見面，聽到熟悉的「四川話」特別有反應。圖擷取自微博