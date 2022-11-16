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【動物冷知識】示愛方式是咬屁屁！雌袋熊超奇葩求偶法
哈囉大家好，我是帽帽！
你知道嗎？雌袋熊遇到喜歡的雄袋熊，竟然會跑去咬他的屁股！
今天我們一起來看動物們調情的冷知識吧！
雄龜調情時的手手看起來有夠魔性( ⑉¯ ꇴ ¯⑉ ）
招潮蟹的大螯幾乎佔身體重量的一半，通常用來嚇阻敵人，拿來打架太費力了。
能夠舉起越大的螯並揮舞越久，也代表雄蟹體力越好，越能吸引雌蟹的青睞。螯較小的雄蟹也會利用視覺差，跑到螯更小的雄蟹旁邊揮舞，讓自己的大螯更明顯！
袋熊是瀕危物種，研究雌性袋熊發情的方式有助於袋熊復育。
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