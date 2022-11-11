老朋友穿山甲回來了 台東延平鄉鸞山湖生態保育展成果

台東延平鄉公所為推動鸞山湖永續發展，今年啟動「鸞山湖周邊環境暨生態保育及數位建設計畫」，計畫團隊和當地鸞山農塘水資源保育協會，在秋季生態調查發現，好久不見的珍稀物種穿山甲、山窗螢等都陸續被發現，相當振奮人心。

「熊良心」生態調查員袁崇威表示，這是ㄧ次很特別的經驗，鸞山部落夥伴從小就有豐富山林經驗，幫助計畫團隊學習到很多不一樣的山林知識，當中包含有趣部落信仰。

他說，例如出發前若有成員放屁和打噴嚏，就必須取消調查任務，因為很可能是祖靈在提醒會發生不好的事情，透過這樣的交流，他們學習到看待不同文化要更謙卑，這或許是種友善提醒，提醒他們進入山林要謹慎、尊重大自然。

鸞山農塘水資源保育協會理事長胡正宏說，感謝延平鄉公所鄉長胡黃廣文啟動這項計畫，讓更多人認識鸞山湖周遭生態如此豐富，除了有象徵水質良好的金線蛙、淺山土壤指標物種穿山甲和螢火蟲，在幾次解說員培訓課程，藉由不同知識交流，讓更多人看到鸞山湖的珍貴。