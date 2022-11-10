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海關截獲活體「黑寡婦」 毒性比響尾蛇強10倍以上可致人死亡

香港01／ 撰文：鄭寧
間斑寇蛛，俗稱「黑寡婦」。圖／香港01
間斑寇蛛，俗稱「黑寡婦」。圖／香港01

近日，廈門海關截獲劇毒蜘蛛「黑寡婦」，據稱是世界上毒性最大的蜘蛛之一，比響尾毒性強10倍以上，可致人死亡。

《人民網》今日（7日）報道，廈門海關近日查驗一批進口汽車貨櫃箱時，發現箱內有黑色活體蜘蛛，海關人員隨即封閉貨櫃箱櫃門並進行消殺。在仔細檢查車輛和貨櫃箱後，最終在貨櫃箱角落捕獲1隻活體蜘蛛。

經廈門海關技術中心鑑定，該隻蜘蛛為間斑寇蛛，俗稱「黑寡婦」。廈門海關介紹稱，「黑寡婦」身體為黑色，腹部有紅色斑點；其毒液有劇烈毒性，是世界上毒性最大的蜘蛛之一，比響尾蛇毒性強10倍以上。該蜘蛛繁殖能力極強，雌蛛一生僅交配一次便可產卵高達5000粒。

今年6月，莆田海關就曾在貨櫃中查獲一隻間斑寇蛛。此次是廈門海關近年首次截獲「黑寡婦」。據《中國動物誌· 蛛形綱· 蜘蛛目球蛛科》介紹，若被「黑寡婦」咬傷，死亡率約為10%，並會出現包括發冷、發燒、嘔吐和嚴重的腹部疼痛等症狀；若民眾被其蟄傷，應及時就醫。

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文章授權轉載自《香港01》

海關 蜘蛛 廈門 國安局
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