【動物冷知識】世界最大鯊眼睛秘密曝光 細細小牙繞眼圈還能往內縮！

哈囉大家好、我是帽帽！

你知道嗎？鯨鯊的眼睛周圍，居然長滿了細細小小的牙齒！

今天一起來看看動物的眼睛冷知識！

草食動物如羊、大象、馬的眼睛都位於頭的兩側，讓他們有更寬廣的視野。

肉食動物如獅子、老虎，眼睛則位於頭的正前方，讓他們更好鎖定獵物！

認為章魚是色盲的科學家表示，人類的眼睛中有三種視覺色素，所以人類能夠看到彩色。但是章魚的眼睛只有一種色素，所以嚴格來說是色盲。

也有些科學家認為，部分章魚有字母 U、字母 W 或啞鈴的瞳孔，這些瞳孔可以使用色差將單色視覺轉變為彩色視覺，但會犧牲圖像質量。

章魚的身體能夠快速變化顏色，是因為他們的皮膚中有視蛋白，視蛋白對不同波長的光作出反應，並幫助他們選擇偽裝的顏色。

人類的大腦和脊髓中有數百億的神經元，這些神經元通過神經末梢控制整個軀體的感官和運動。

而章魚大腦中的神經元只佔身上神經元總數的三分之一，其餘遍佈全身，8條觸手都可以各自行動，又被人認為有9個腦袋（頭+8條觸手）。所以變色能力可以獨立於眼睛對光做出反應！

鯨鯊的眼睛位於頭部兩側，很容易因碰撞而受傷。眼睛上的細小眼齒就可以防止他們遭受攻擊，還可以承受與其他海洋生物的碰撞。

一起來看看鯨鯊將演講縮回眼窩的畫面！

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