快訊

下午3時42分台東近海規模4.6地震 最大震度4級

遭爆與王少偉「約會過夜」 許藍方鬆口吐兩人關係

【動物冷知識】世界最大鯊眼睛秘密曝光 細細小牙繞眼圈還能往內縮！

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好、我是帽帽！

你知道嗎？鯨鯊的眼睛周圍，居然長滿了細細小小的牙齒！

今天一起來看看動物的眼睛冷知識！




草食動物如羊、大象、馬的眼睛都位於頭的兩側，讓他們有更寬廣的視野。

肉食動物如獅子、老虎，眼睛則位於頭的正前方，讓他們更好鎖定獵物！




認為章魚是色盲的科學家表示，人類的眼睛中有三種視覺色素，所以人類能夠看到彩色。但是章魚的眼睛只有一種色素，所以嚴格來說是色盲。

也有些科學家認為，部分章魚有字母 U、字母 W 或啞鈴的瞳孔，這些瞳孔可以使用色差將單色視覺轉變為彩色視覺，但會犧牲圖像質量。

章魚的身體能夠快速變化顏色，是因為他們的皮膚中有視蛋白，視蛋白對不同波長的光作出反應，並幫助他們選擇偽裝的顏色。

人類的大腦和脊髓中有數百億的神經元，這些神經元通過神經末梢控制整個軀體的感官和運動。

而章魚大腦中的神經元只佔身上神經元總數的三分之一，其餘遍佈全身，8條觸手都可以各自行動，又被人認為有9個腦袋（頭+8條觸手）。所以變色能力可以獨立於眼睛對光做出反應！




鯨鯊的眼睛位於頭部兩側，很容易因碰撞而受傷。眼睛上的細小眼齒就可以防止他們遭受攻擊，還可以承受與其他海洋生物的碰撞。

一起來看看鯨鯊將演講縮回眼窩的畫面！

參考連結：123

想知道毛小孩怎麼了嗎？加入會員即可獲得 Moment 寵物諮詢不限次8折優惠！快來問問你家毛小孩的不解之謎吧！ 連結：https://lihi1.com/ffgeL

延伸閱讀

全球首款「狗狗電玩」問世！用鼻子戳螢幕爽當電競高手 玩超嗨還能治病

螃蟹流出的透明膠質是什麼？真相大白後網驚：我還吃得這麼開心好罪惡

【動物冷知識】古典樂vs爵士樂？實測鯊魚最愛這款：聽起來就很好吃

【動物冷知識】到底多想飛！明明上不了天 企鵝的「飛行腦」不只持續運作還繼續演化

相關新聞

動物園設冰床 圓仔成滑冰高手、圓圓和圓寶做親子瑜珈

台北市立動物園近來替大貓熊家族場地新增行為豐富化設施「冰床」，園方表示，大貓熊原生棲地年平均氣溫約在攝氏6至17度，因此...

【動物冷知識】世界最大鯊眼睛秘密曝光 細細小牙繞眼圈還能往內縮！

哈囉大家好、我是帽帽！ 你知道嗎？鯨鯊的眼睛周圍，居然長滿了細細小小的牙齒！ 今天一起來看看動物的眼睛冷知識！

身價百萬緬因貓墜20樓慘死 他扣光管家婆薪水嗆「賠我買貓費」真相大逆轉

毛小孩因為意外去世，最痛苦的永遠都是飼主。最近一則新聞在網路上掀起正反方論戰，一名飼主養了一隻價值百萬元的純正血統緬因貓，卻因為意外不幸墜樓摔死，飼主氣炸要告家中聘僱的管家阿姨，甚至要求對方賠償3.9萬的賠償金，賠償金就從薪水裡面扣，引發網友議論紛紛。

不是石頭！澳男海邊差一點踩到「世界最毒魚」 專家曝中毒死亡慘狀

看起來像石頭，卻是世界上最毒的魚。澳洲一名男子近日在岸邊差點踩到「石頭魚」，牠可以在數分鐘內讓人類因疼痛休克，半小時內造成心臟衰竭而死。幸運逃過一劫的男子發文呼籲在海灘行走時，務必多多注意自己的腳步。

遊客都不來！奈良公園「鹿群瘋狂複製貼上」坐滿草皮0空隙 無P照萬人傻了

隨著各國陸續解封，不少台灣人也搶去日本旅遊，尤其是奈良公園更是許多哈日族的心頭好。最近有幾張照片在網路上瘋傳，一名女網友表示她的朋友這幾天到奈良玩的時候，發現鹿多到「鹿滿為患」，不仔細看還以為照片裡的鹿都是PS上去的，壯觀的畫面讓不少網友嚇呆。

柵欄才裝好不到1hr！胖貓示範「完美液體越獄」3秒擠過3cm窄縫萬人看傻

許多飼主為了防止貓咪亂跑，會在家中增設寵物防護門，但貓咪終究是液體做的，門也擋不了。最近一段影片在網路上瘋傳，一隻胖橘白貓完美示範何謂「液體越獄」的極致，只見牠瞄準寵物防護柵欄門上較大的空隙，不用3秒的時間立刻成功穿越寬度不到3公分的柵欄，讓飼主當場傻眼。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。